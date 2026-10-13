FIRENZE – Estra Energie, società del Gruppo Estra attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, si è aggiudicata la fornitura di gas naturale prevista dalla nuova Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2958, nei territori di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

L’aggiudicazione, per un valore complessivo di 302,6 milioni di euro, rafforza la presenza di Estra Energie nel mercato della Pubblica Amministrazione e consolida il ruolo della società come operatore di riferimento nella fornitura di gas naturale agli enti pubblici. La Convenzione sarà attiva a partire da ottobre 2026 e consentirà alle Amministrazioni di attivare forniture della durata di 12 o 24 mesi, secondo le modalità previste dalla gara.

“Essere al fianco delle Pubbliche Amministrazioni significa innanzitutto conoscere le loro esigenze e offrire un servizio capace di coniugare affidabilità, competenza e semplicità – dichiara Franco Scortecci, presidente di Estra Energie –. Con questa nuova aggiudicazione mettiamo a disposizione degli enti l’esperienza di una società che opera da anni nel mercato dell’energia e una struttura dedicata alla gestione delle forniture pubbliche, con l’obiettivo di accompagnare le Amministrazioni con attenzione e continuità”.

Estra Energie affiancherà le Amministrazioni nelle diverse fasi della fornitura, dall’adesione alla Convenzione fino all’attivazione e alla gestione del contratto, attraverso una struttura commerciale e tecnica dedicata.