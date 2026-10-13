GAVORRANO – Due lauree a due settimane di distanza, due percorsi di studio diversi, ma una grande gioia da condividere.

Per Maddalena e Gabriel Fogliata è stato un autunno speciale: i due fratelli hanno raggiunto importanti traguardi accademici, coronando il loro impegno con la laurea.

Maddalena si laurea in Biotecnologie con 110

La prima a tagliare il traguardo è stata Maddalena, 22 anni, che lo scorso 24 settembre si è laureata in Biotecnologie all’Università di Siena, nel Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo.

La giovane studentessa ha concluso il suo percorso con il massimo dei voti, 110, discutendo una tesi dal titolo “Conseguenze comportamentali e reattività microgliale in seguito a esposizione all’early life stress nel sesso femminile: il modello dei topi con bassa attività dell’enzima Maoa”.

Un risultato che premia il lavoro e la dedizione dimostrati durante tutto il percorso universitario.

Gabriel festeggia la laurea in Pittura a Bologna

A distanza di poco più di due settimane, il 12 ottobre, è arrivato anche il momento di Gabriel, 24 anni, che ha concluso brillantemente gli studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel Dipartimento di Arti visive per il corso triennale di Pittura.

La sua tesi, dal titolo “Iconografia del conflitto in Palestina”, affronta con gli strumenti dell’arte uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Gabriel ha concluso il suo percorso accademico con l’ottima votazione di 106.

Due strade diverse, la stessa gioia da condividere

I percorsi scelti dai due fratelli sono molto diversi: da una parte le biotecnologie, con gli studi scientifici, dall’altra l’arte e la pittura. A unirli, però, sono un legame molto forte e la soddisfazione per aver raggiunto entrambi un obiettivo così importante.

Maddalena e Gabriel hanno festeggiato insieme i rispettivi traguardi, circondati dal fratello più piccolo Federico, dai genitori e dagli amici, condividendo la gioia per due lauree arrivate a brevissima distanza l’una dall’altra.

Ai due neolaureati vanno le congratulazioni di tutta la famiglia e della redazione de IlGiunco.it, con l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, nuove opportunità e tanti progetti da realizzare.