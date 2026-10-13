SORANO – Il 15 settembre le porte dell’Istituto Superiore “Zuccarelli” di Sorano si sono aperte per accogliere i suoi studenti, ma quest’anno a varcare quella soglia c’era anche Irene Machetti. Non per sedersi tra i banchi, ma per salire in cattedra.

A venti anni ancora da compiere, un’età in cui la maggior parte dei coetanei sta affrontando i primi esami universitari, Irene ha vinto il concorso ordinario per docenti ed è diventata ufficialmente un’insegnante di ruolo di Laboratorio di Scienze e Tecnologie Chimiche e Biologiche. Un risultato straordinario, che la rende una delle docenti più giovani d’Italia.

Un traguardo eccezionale che nasce proprio qui, nel nostro territorio. Irene si è, infatti, diplomata presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, una realtà scolastica che si conferma ancora una volta un’eccellenza nell’offrire una preparazione solida, rigorosa e capace di trasformare le passioni degli studenti in concrete opportunità lavorative ad alti livelli.

Oltre all’indirizzo Chimico, l’offerta formativa del “Lotti” si distingue per la sua ricchezza: dal Liceo Classico al Geotecnico, fino alla Manutenzione–Assistenza Tecnica e all’Enogastronomico. Una proposta completa che affianca a un liceo di alto livello, ideale per il percorso universitario, corsi tecnici e professionali i quali, oltre a garantire anch’essi solide basi di studio, sono fortemente professionalizzanti e consentono agli studenti, una volta conseguito il diploma, di inserirsi con rapidità e successo nel mondo del lavoro.

E la storia di Irene dimostra che quando l’impegno e l’attitudine incontrano una scuola capace di valorizzarli, nessun obiettivo è davvero precluso. A Irene vanno le più vive congratulazioni da parte di tutta la comunità per l’inizio di questo nuovo capitolo professionale, insieme a un caloroso plauso all’Istituto “B. Lotti” per continuare a formare i talenti del nostro futuro.