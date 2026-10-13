FOLLONICA – L’Amministrazione Comunale interviene in merito ai problemi e alle criticità registrate nel servizio di trasporto scolastico riscontrate all’apertura delle scuole, rinnovando la propria vicinanza e comprensione verso le famiglie e gli studenti del territorio che stanno affrontando disagi quotidiani.

«L’Amministrazione è pienamente consapevole della complessità della situazione e sta già agendo con fermezza per tutelare la comunità – fa sapere il Comune in una nota – gli uffici comunali stanno perseguendo con determinazione la strada delle contestazioni formali per inadempienza contrattuale nei confronti della ditta appaltatrice, seguendo le previste procedure amministrativo-legali».

Tuttavia, accanto all’azione sanzionatoria e di controllo rigoroso delle clausole d’appalto «La priorità assoluta resta garantire agli studenti e alle loro famiglie lo svolgimento del servizio nella massima serenità, regolarità e sicurezza per tutto il prosieguo dell’anno scolastico – precisa l’Amministrazione – Tra le principali motivazioni addotte dal soggetto appaltatore a giustificazione dei disservizi vi è la forte difficoltà nel reperire personale autista in possesso dei requisiti tecnici previsti dal capitolato di gara e disponibile ad assumere l’incarico».

«Di fronte a questo ostacolo – precisa – l’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere un’azione straordinaria e diretta, “mettendoci la faccia” in prima persona per superare l’impasse nell’interesse esclusivo della cittadinanza».

Un appello alla comunità: l’invio delle candidature

L’Amministrazione e gli Uffici socio-educativi rivolgono quindi un invito aperto a tutti i cittadini e i lavoratori in possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessarie per la guida di mezzi adibiti al trasporto scolastico (patente D e CQC persone).

Chi fosse in possesso di tali requisiti e fosse interessato a valutare un’opportunità lavorativa nel settore è invitato a inviare con urgenza il proprio Curriculum Vitae e i propri recapiti di contatto al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

Gli uffici comunali provvederanno tempestivamente a raccogliere le segnalazioni e a veicolare i nominativi alla ditta appaltatrice, al fine di agevolare l’integrazione dell’organico e assicurare il prima possibile la piena regolarità delle corse.

«Comprendiamo perfettamente le difficoltà e i disagi a cui sono state sottoposte le famiglie in queste settimane – sottolinea l’Amministrazione – Mentre portiamo avanti con la massima fermezza le azioni di tutela amministrativa previste dal contratto, non possiamo restare a guardare. Per questo chiediamo la collaborazione di chi ha le competenze necessarie, affinché si possa garantire ai nostri ragazzi un servizio efficiente e sereno».