BACCINELLO – Con un intervento dal valore di circa 300mila euro l’amministrazione comunale di Scansano finanzierà la nascita del “Museo della miniera” di Baccinello. Un progetto che prevede l’implementazione dell’attuale centro documentale, con l’obiettivo di arricchire la realtà già esistente, che raccoglie tante testimonianze della miniera, grazie all’impegno dei cittadini della frazione e dei volontari dell’associazione “La Miniera”.

Il percorso, finanziato per la maggior parte dalla Regione Toscana, nell’ambito dei contributi per le aree interne, impegnerà il Comune con un cofinanziamento di circa 90mila euro.

«Il nostro obiettivo è continuare a custodire le memorie di una parte importantissima della storia del nostro territorio – dice la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – e, allo stesso tempo, creare un luogo di educazione e animazione anche per le scuole: oltre alla ristrutturazione dell’edificio, infatti, intendiamo creare un’area dedicata proprio alle attività laboratoriali. Avremmo potuto scegliere di impiegare diversamente le risorse economiche messe a disposizione della Regione, anche per finanziare nuovi progetti, ma non vogliamo creare “cattedrali nel deserto”. Al contrario, desideriamo tornare a vivacizzare i nostri paesi, individuando luoghi di incontro e socializzazione che possano attirare visitatori ed essere custodi della storia e delle memorie del territorio».

La frazione di Baccinello, sorta nei primi del Novecento attorno al giacimento di lignite, che è rimasto attivo fino agli anni Sessanta del secolo scorso, è nota anche per il ritrovamento di “Sandrone”, uno scheletro fossile di “Oreopithecus bambolii”, ritrovato nel 1958 e identificato dal paleontologo Johannes Hürzeler, conservato adesso al Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Firenze.

I primi passi per l’avvio del Museo di Baccinello

I primi passi per l’avvio del “Museo di Baccinello” sono stati compiuti nel 2023, nell’ambito della strategia delle aree interne.

«Nel 2024 – spiega Ginesi – abbiamo avviato il percorso che ha condotto alla nostra proposta per il Museo; con le complicate procedure della Pubblica amministrazione abbiamo dovuto attendere i vari passaggi per vedere accolto il finanziamento e poter lavorare al progetto. Adesso, il traguardo si avvicina e dovremmo riuscire ad avviare i lavori nel 2027».

Il progetto prevede una serie di interventi sia all’interno che all’esterno della struttura, dal rifacimento degli impianti agli infissi, dalla posa dei pavimenti alle facciate, per citarne alcuni, fondamentali per ammodernare e rendere completamente accessibile, anche a persone con diverse abilità, l’edificio degli anni Quaranta, e potenziare l’attuale centro documentale.

Al primo piano saranno organizzati gli ambienti destinati all’esposizione museale, alla sala riunioni, all’ufficio tecnico, all’archivio. Al piano terra, sul retro dell’edificio, sarà collocato il nuovo atrio di ingresso al museo, collegato ai livelli superiori attraverso una scala con una piattaforma elevatrice, per garantire l’accessibilità degli spazi e il superamento delle barriere architettoniche.

«Siamo molto soddisfatti del lungo percorso che ha portato a questo progetto – conclude Ginesi – e, durante l’incontro in cui lo abbiamo presentato ai cittadini, abbiamo potuto riscontrare la soddisfazione di tutta la comunità, che sarà parte integrante e fondamentale del nuovo Museo».