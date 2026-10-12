GROSSETO – Sarà l’autopsia, fissata per domani, a sciogliere i dubbi attorno al decesso dell’uomo di 54 anni trovato morto in un terrapieno davanti al parcheggio della nuova ala a dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Le ferite e l’ipotesi degli inquirenti

L’uomo, originario di Belluno, viveva da tempo in Toscana. Sul suo corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio, tra cui quella mortale al petto.

Gli inquirenti non escludono il gesto volontario, avallato anche dal fatto che l’uomo non stesse attraversando un momento felice, anche da un punto di vista della salute.

LEGGI ANCHE: Uomo trovato morto dietro l’ospedale di Grosseto

I dubbi dell’amica

Ma questa ipotesi lascia, proprio secondo chi lo conosceva, non pochi dubbi. A partire da ciò che non è ancora stato ritrovato. Intanto l’auto, poi l’orologio, un tissot, che, sempre secondo l’amica portava sempre al polso, e poi la borsa di pelle rossa con tracolla in cui teneva gli effetti personali. E infine il cellulare.

Le indagini

Tutti nodi che le indagini devono ancora sciogliere.

LEGGI ANCHE: Uomo trovato morto: sul cadavere ferite di coltello. Una vicina al cuore

LE ALTRE NOTIZIE DI CRONACA