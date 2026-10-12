BURIANO – Matteo Sensi della Domestich, nella prima partenza, e Cesare Macchi della Baglini nella seconda, si aggiudicano il Trofeo delle Strette, manifestazione di ciclismo amatoriale organizzata dal Team Marathon Bike (penultima organizzata delle trenta in programma nel 2026) con il patrocinio del della Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano, supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto.

Tanti gli iscritti, da costringere gli organizzatori a predisporre due partenze; due i giri delle “Strette”, con arrivo in località Pogg’Alberi di Buriano dopo circa 70 chilometri. Ancora grade ciclismo sulle strade maremmane con oltre novanta corridori iscritti e con ottantasei al via. Nel primo via, dominio assoluto dello squadrone della Domestich, Domestic Cycling Team, società che ha sede a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa; la squadra del presidente del presidente Luca Gelichi già dominatrice domenica scorsa nel trofeo Bartolina con la vittoria di Tommasi Conforti, ha controllato tutti i tentativi di fuga e portato Matteo Sensi a giocarsi la vittoria in volata.

“Tengo in modo particolare a ringraziare il Marathon Bike – ha detto il vincitore – che ci consente di correre anche ad ottobre. Ringrazio soprattutto i miei compagni di squadra ovvero Francesco Bacci, Francesco Fontanelli, Bernardo Angiolini e Tommaso Conforti, che mi hanno permesso di vincere la quinta vittoria stagionale”. Al secondo posto si è piazzato Lucio Margheriti e al terzo Ennio Lonzi.

Nella seconda partenza fuga di quaranta chilometri di un quartetto composto da Roberto Maggioli della Picar Ciclomillennio, Cesare Macchi della Baglini di Livorno, Luisiano Cannizzaro del Team di Isernia della Euronix e Michele Massa della Vitam-In-CMF; vantaggio sempre intorno ai 30 secondi fino alle battute finali. Lì capolavoro tattico di Cesare Macchi, che è riuscito ad anticipare la volata e arrivare tutto solo al traguardo di Pogg’Alberi. Secondo Roberto Maggioli e terzo Michele Massa.

“Corsa tiratissima con oltre 44 chilometri di media oraria – ha commentato Macchi nel dopogara – ringrazio la mia squadra della Baglini e Michele Massa che nel finale mi è stato di aiuto”.

Questi i vincitori di categoria: Tommas Tanini, Alberto Turchetti, Lucio Margheriti, Andrea Amorevoli, Roberto Maggioli, Fabrizio Bandini, Alessandro Lenzi e tra le donne l’instancabile Valeria Graffeo.