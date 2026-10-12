GROSSETO – Alla 47esima Fiera del Madonnino, che si svolgerà nel centro fiere di Grosseto nei giorni 23/24/25 aprile 2027, torna Toscoleum, il rinnovato settore espositivo dedicato all’olivicoltura e all’industria olearia.

Toscoleum, dopo il successo della prima edizione, ha conquistato il palcoscenico delle esposizioni del settore oleario del Centro Italia, diventando la fiera di riferimento dell’intera filiera olivicola–olearia.

La Maremma produce la maggiore quantità di olio certificato di tutta la Toscana, che rappresenta una delle regioni italiane a maggiore vocazione olivicola, con il primato nazionale nell’incremento annuale di superficie coltivata.

In questo contesto Toscoleum è diventato un immancabile appuntamento per aziende agricole, olivicoltori, frantoi, oleifici e confezionatori di olio di oliva, alla ricerca di innovazioni e soluzioni per ottimizzare la qualità e la resa delle proprie produzioni.

Saranno presenti le migliori aziende del settore, dal vivaismo alla coltivazione e raccolta, alle tecnologie per la lavorazione in frantoio, per arrivare all’imbottigliamento, al packaging e agli strumenti per la commercializzazione del prodotto.

Toscoleum offrirà un ricco programma convegnistico con approfondimenti sulle nuove tecnologie applicate alla produzione di olio di oliva, con illustri relatori nel campo della ricerca agronomica, dove troveranno spazio anche prove e dimostrazioni pratiche sulle tecniche di potatura.

Toscoleum, con un rinnovato layout, si svilupperà all’interno della Fiera del Madonnino, una tra le più importanti fiere dell’agricoltura del Centro Italia, giunta alla sua 47esima edizione, che ogni anno fa registrare numeri da capogiro, con un costante aumento di espositori e visitatori.

Con Toscoleum, la 47esima Fiera del Madonnino rafforza il suo ruolo di hub del Centro Italia per la meccanizzazione e l’innovazione agricola, offrendo una nuova piattaforma di incontro e scambio per gli operatori della filiera olivicola–olearia.