SORANO – La cultura come infrastruttura sociale per contrastare lo spopolamento dei borghi. È il cuore dello Smart Rural Lab «La cultura attiva», che dal 7 al 9 ottobre ha riunito a Sorano oltre novanta partecipanti da quattordici regioni, circa venti Gruppi di azione locale (Gal) ed esperti di sviluppo locale. L’evento è stato promosso dalla Rete rurale nazionale (Rete Pac – Crea) in collaborazione con il Gal Far Maremma e il Comune di Sorano, e ha messo al centro il modello degli Smart Villages.

I progetti di comunità e i numeri del Gal

I progetti di comunità sono uno strumento chiave delle strategie Leader sostenute dalla Regione Toscana e dai Gal. Nella programmazione 2014-2022 il Gal Far Maremma ha finanziato tredici progetti di comunità, mobilitando risorse per circa tre milioni di euro. È un’esperienza condivisa in modo unitario dagli altri Gal toscani, che in tutta la regione hanno sostenuto complessivamente quarantadue progetti per quasi 9,5 milioni di euro.

La study visit a San Giovanni delle Contee

I partecipanti hanno visto da vicino i risultati sul territorio con una visita a San Giovanni delle Contee, frazione di circa centocinquanta abitanti del comune di Sorano, capofila del progetto. Il progetto ha portato alla creazione del primo ostello di comunità, al recupero di spazi pubblici, alla valorizzazione di botteghe storiche e al potenziamento dei servizi per la comunità, gestiti da associazioni locali.

Durante la giornata sono stati presentati anche altri progetti finanziati dal Gal: Circolare, sviluppato nei comuni di Magliano, Scansano, Manciano e Roccalbegna, e Oleosanber, nel comune di Seggiano. Spazio anche alle esperienze delle cooperative di comunità di Castell’Azzara, Montelaterone e Roccalbegna.

Giuntini: «La cultura è il collante»

«Siamo orgogliosi di aver promosso un appuntamento di rilevanza nazionale. La cultura non è una componente secondaria per le nostre zone rurali, ma il collante che unisce risorse, imprese, enti locali e cittadini – sottolinea Marcello Giuntini, presidente del Gal Far Maremma –. Il nostro Gal opera su un territorio di trentaquattro comuni, che comprende ventisei comuni della provincia di Grosseto insieme a quelli dell’Isola d’Elba e dell’Isola di Capraia».

Il nuovo bando Smart Villages

Dopo i primi bandi per gli investimenti extra agricoli, le infrastrutture pubbliche e le start-up, spiega ancora Giuntini, «nei prossimi mesi lanceremo il nuovo bando Smart Villages e progetti di comunità, con un budget di oltre due milioni di euro, per continuare a sostenere la rigenerazione dei nostri borghi».

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