SCANSANO – Si è registrata una grande partecipazione all’incontro pubblico sul futuro della Rsa di Scansano, organizzato dai consiglieri di minoranza in Consiglio comunale Claudio Chelli, Francesco Marchi, Gian Carlo Tenerini.

«Questa grande manifestazione di cittadini – dicono i consiglieri di minoranza – ha dimostrato la grande preoccupazione di Scansano contro la scelta scellerata, fatta dal Coeso Società della Salute, di andare verso la chiusura della Rsa. Sono stati presenti anche il senatore Roberto Berardi, il consigliere regionale Luca Minucci, il segretario generale di Cisl Grosseto Simone Gobbi, la sindaca Maria Bice Ginesi e l’assessore alla Salute Matteo Ceriola».

Ad aprire la discussione è stato il consigliere Francesco Marchi, che ha messo in evidenza le motivazioni della contrarietà alla chiusura: «È un errore gravissimo – ha detto Marchi – per vari motivi: il primo riguarda gli anziani ospiti della struttura, che sono ben ambientati e si trovano molto bene in un luogo dove sono accuditi in maniera eccezionale dagli addetti. Che gli anziani si trovino bene è dimostrato anche dal fatto che ben due ospiti ricoverati hanno oltre 100 anni: un’ospite ha ben 104 anni, compiuti proprio il giorno dell’incontro e a lei i presenti hanno riservato un lungo applauso per farle gli auguri. Sarebbe un errore gravissimo spostare gli ospiti in un’altra residenza, anche se più nuova, dove avrebbero sicuramente difficoltà ad ambientarsi. Il secondo motivo per cui osteggiamo la chiusura è il danno al personale, che lavora in maniera esemplare e che accudisce gli anziani con amore e competenza, come ha poi illustrato il segretario di Cisl Gobbi».

A queste motivazioni, ha aggiunto Marchi, si somma anche «il fatto che il territorio scansanese ha già avuto gravi danni all’economia, con la chiusura di ben due sportelli bancari e varie attività commerciali. Senza la Rsa San Giovanni verrebbe privata anche dell’unica attività sociale pubblica sul territorio».

Infine, ha continuato Marchi: «Sono venuto a conoscenza solo in questi giorni che la Rsa non ha neppure un condizionatore e quindi si sono tenuti – ha detto – 25 ospiti fragili e cagionevoli di salute al caldo torrido di questa estate, per di più all’ultimo piano dell’edificio, condannando anche i 20 addetti a lavorare in condizioni allucinanti. Coeso e Asl dovrebbero vergognarsi di quanto accaduto. Per me, però, questa questione non è ancora chiusa».

Ha preso poi la parola la sindaca Maria Bice di Ginesi: «In qualità di componente della Giunta esecutiva del Coeso SdS – ha detto – mi sono battuta contro la chiusura della Rsa e a breve convocheremo un consiglio comunale aperto, al quale inviteremo anche Coeso e Asl e nel quale vogliamo approvare un ordine del giorno all’unanimità. A questo si aggiunge il mio impegno per incontrare personalmente l’assessore alla Sanità della Regione Toscana Monia Monni».

Anche il vicesindaco Ceriola ha ribadito la sua contrarietà alla chiusura del San Giovanni, mentre il segretario provinciale di Cisl Grosseto Gobbi ha espresso solidarietà al personale. «Gobbi – precisa Marchi – ha sottolineato come nella delibera del Coeso si fa riferimento al passaggio alla nuova struttura, ma che questo potrebbe penalizzare i dipendenti, come è accaduto per il personale del Pizzetti. A seguire anche il senatore Berardi si è schierato nettamente contro la chiusura e si è dichiarato disponibile a portare avanti tutte le iniziative utili a far continuare ad operare il San Giovanni, e il consigliere Minucci, con un lungo e dettagliato intervento, ha messo in evidenza tutte le motivazioni per cui la Rsa di Scansano deve rimanere aperta; si è impegnato a presentare un’interrogazione sul tema alla Regione e a chiedere la riunione della commissione sanità con l’audizione di una delegazione del Comune di Scansano».

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti di Marchi a tutti i presenti. «Ribadiamo – ha detto – che io e i miei colleghi di opposizione porteremo avanti questa battaglia per la permanenza della Rsa e saremo al fianco degli anziani ospiti e dei dipendenti, anche per evitare che gli scansanesi siano privati di questa importante istituzione sociale pubblica».