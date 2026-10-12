GROSSETO – La proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti per la rigenerazione urbana e commerciale raggiunge il traguardo delle oltre 50mila firme e approda alla Camera dei deputati. Ottocento di queste firme sono state raccolte in Maremma, che ha offerto un importante contributo alla causa.

La campagna in provincia di Grosseto

Un risultato nazionale al quale anche la provincia di Grosseto ha dato un contributo significativo, attraverso una campagna capillare. Nei mesi scorsi Confesercenti Grosseto ha organizzato numerosi punti di raccolta firme nei comuni del territorio, coinvolgendo cittadini, imprese, amministratori locali e rappresentanti istituzionali. Ha accompagnato la raccolta con presìdi, iniziative e incontri diretti con cittadini, imprenditori e amministratori.

Che cosa prevede la proposta

La proposta, intitolata «Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità», punta a contrastare il progressivo svuotamento economico e sociale dei centri urbani e a sostenere le attività di vicinato. Il cuore dell’iniziativa è l’istituzione delle Zone economiche speciali di prossimità, le Zespro: aree urbane e periurbane nelle quali Regioni e Province autonome potranno attivare programmi specifici di rivitalizzazione del commercio e dei servizi.

La consegna delle firme è avvenuta a Roma, nell’ambito del Forum Confesercenti 2026, alla presenza del presidente nazionale Nico Gronchi e del sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli.

Il sostegno istituzionale dalla Maremma

In provincia di Grosseto la campagna ha trovato fin dall’inizio un’ampia partecipazione istituzionale. Nei mesi scorsi avevano già manifestato il proprio sostegno le amministrazioni comunali di Gavorrano, Follonica, Cinigiano, Castiglione della Pescaia e Pitigliano. Nella fase conclusiva si sono aggiunte firme di particolare rilievo: quella del sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola e quelle dei parlamentari Fabrizio Rossi e Marco Simiani.

Mei: «Un sostegno trasversale»

«Il raggiungimento delle oltre 50mila firme rappresenta un risultato importante, ma per noi è soprattutto la dimostrazione che il tema della desertificazione commerciale è ormai percepito come un problema che riguarda l’intera comunità – commenta il presidente provinciale di Confesercenti Grosseto Massimiliano Mei –. Anche nella nostra provincia abbiamo registrato un sostegno trasversale, da parte di amministratori locali e rappresentanti parlamentari appartenenti a sensibilità politiche diverse. È un segnale che consideriamo particolarmente significativo».

«Le firme di Rossi e Simiani – prosegue Mei – assumono oggi un significato ancora maggiore, perché con il deposito delle sottoscrizioni la proposta entra in una nuova fase e sarà il Parlamento a essere chiamato a valutarla. Il nostro auspicio è che il consenso trasversale costruito sui territori possa tradursi anche a livello nazionale in un confronto concreto sui contenuti della legge».

«È stata una campagna impegnativa – conclude Mei – ma il risultato ripaga il lavoro svolto. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno firmato, gli imprenditori che ci hanno ospitato, i nostri dirigenti e collaboratori e le istituzioni che hanno scelto di sostenere la proposta. Adesso inizia la fase più importante: trasformare queste oltre 50mila firme in una legge capace di offrire strumenti concreti ai territori».

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