FOLLONICA – Oltre 2.600 ricci di mare raccolti abusivamente sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Piombino, con il supporto dell’Ufficio locale marittimo di Follonica. L’operazione si è conclusa con sei illeciti amministrativi contestati, per un importo complessivo di 9.000 euro.

Il controllo a Senzuno

Il servizio di vigilanza e monitoraggio del territorio si è svolto nella notte di ieri in località Senzuno, nel comune di Follonica. I militari hanno intercettato tre persone, già note per analoghe violazioni accertate in passato, subito dopo un ingente prelievo abusivo di prodotto ittico: 2.600 ricci di mare. Il limite per la pesca sportiva e ricreativa è di 50 esemplari al giorno per persona: per tre persone sarebbero stati al massimo 150. Tutti gli esemplari sequestrati, ancora vivi, sono stati subito rigettati in mare e restituiti al loro habitat.

Il mercato illecito del riccio di mare

Secondo la Guardia costiera, il quantitativo era con ogni probabilità destinato al mercato illecito del riccio di mare, particolarmente remunerativo nelle aree in cui è stato disposto il fermo totale della pesca della specie, a causa del grave impoverimento degli stock naturali. Un fenomeno che compromette l’equilibrio degli ecosistemi marini e alimenta circuiti commerciali abusivi, privi di qualsiasi garanzia igienico-sanitaria per i consumatori.

Oltre 40mila ricci restituiti al mare

L’intervento si inserisce in un piano costante di contrasto al prelievo illegale delle risorse marine. Negli ultimi anni l’impegno della Guardia costiera di Piombino ha permesso di sottrarre alla pesca illegale e restituire al mare oltre 40.000 ricci, con un contributo concreto alla conservazione della specie. L’operazione conferma l’attenzione per la tutela dell’ambiente marino, la sicurezza della filiera ittica e la concorrenza leale tra gli operatori del settore.

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