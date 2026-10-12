GROSSETO – Sono iniziati i lavori al Parco della Rimembranza di Grosseto, un intervento da oltre 150mila euro, finalizzato a restituire decoro a un luogo simbolico della città e a valorizzarne il significato storico e commemorativo.

Il progetto prevede interventi sulla pavimentazione, la riqualificazione del collegamento ciclopedonale tra via Saffi e piazza del Popolo, il miglioramento dell’illuminazione, oltreché interventi di pulizia del monumento e opere finalizzate a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del parco.

I lavori mirano a rendere questo spazio più curato, accessibile e accogliente, preservandone il valore storico e la funzione di luogo dedicato alla memoria.