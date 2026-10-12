GROSSETO – La sede della Polizia Locale a Marina di Grosseto non chiude. Il Comune di Grosseto risponde così alla nota dell’opposizione di Grosseto Città Aperta, che ha denunciato la chiusura del presidio nella frazione. L’Amministrazione garantisce che i servizi non vengono ridotti e che gli agenti restano presenti sul territorio. A cambiare è solo l’organizzazione interna del personale.

Cosa succede d’inverno a Marina

Secondo il Comune, la sospensione invernale dell’apertura al pubblico con personale fisso non è una novità. Avviene infatti ogni anno, come negli anni precedenti. I cittadini possono comunque chiedere un appuntamento nella sede di Marina chiamando il numero unico del Comando della Polizia Locale.

Restano inoltre garantiti tutti i servizi che gli agenti svolgono ogni giorno nella frazione: la presenza al mercato, i controlli sulla viabilità e i servizi durante eventi e manifestazioni. Continuano anche la vigilanza davanti alle scuole, secondo le priorità operative, e gli accertamenti.

Due agenti al Comando centrale

La novità riguarda due operatori, un coordinatore e un agente, finora assegnati in modo stabile alla sede di Marina. Adesso passano al Comando centrale, da dove continuano a lavorare anche nelle frazioni. Si tratta, precisa il Comune, di personale che già faceva parte della Sezione prossimità frazioni e che aveva quindi competenze su tutto il territorio comunale.

Con la riorganizzazione, l’impiego degli agenti diventa più flessibile. Può coinvolgere, infatti, anche personale di reparti diversi, in base alle esigenze del momento. Per l’Amministrazione non è un passo indietro, ma una scelta per rafforzare la capacità di intervento.

«Trovo francamente incomprensibile che una normale riorganizzazione interna venga presentata come una chiusura o, peggio ancora, come un abbandono di Marina di Grosseto – dichiara il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La verità è molto semplice: la sede resta aperta e utilizzabile, i cittadini continueranno a ricevere i servizi e gli agenti saranno presenti sul territorio come e più di prima. Non si misura la sicurezza contando quante ore un agente rimane seduto dietro una scrivania, ma valutando quanto efficacemente riesce a presidiare le strade, intervenire e rispondere alle esigenze della comunità. Alimentare preoccupazioni sulla base di una ricostruzione parziale dei fatti non rende un buon servizio alla comunità».

QUI TUTTE LE NOTIZIE DA GROSSETO

Il nodo dell’imposta di soggiorno

La replica del Comune tocca anche un secondo tema: il rapporto tra il gettito dell’imposta di soggiorno e gli investimenti nelle singole località. Per l’Amministrazione, Grosseto è un unico sistema turistico e non esistono frazioni di serie A e di serie B. Distribuire le risorse solo in proporzione a quanto incassa ciascuna località, sostiene il Comune, è una visione riduttiva. Molte frazioni, infatti, hanno poche strutture ricettive ma contribuiscono comunque all’offerta turistica, al paesaggio, alle tradizioni e all’identità maremmana.

«Vorrei ricordare a chi propone ragionamenti di questo tipo che Marina di Grosseto, Principina, Alberese, Roselle, Batignano, Braccagni, Istia d’Ombrone e tutte le altre frazioni appartengono alla stessa comunità – precisa l’assessore alla Sicurezza e al Turismo, Riccardo Megale -. L’imposta di soggiorno non è un salvadanaio privato della località nella quale viene riscossa, ma una risorsa pubblica da utilizzare nel rispetto delle finalità previste dalla legge, per valorizzare l’intero sistema turistico comunale. Pensare che ogni frazione debba ricevere soltanto in proporzione a quanto incassa significherebbe creare territori privilegiati e territori penalizzati. È una visione miope che non condividiamo».

Marina resta centrale

Per il Comune, Marina di Grosseto è una parte fondamentale dell’offerta turistica, come la città e le altre frazioni. La valorizzazione del territorio, conclude l’Amministrazione, passa da una visione d’insieme, senza contrapposizioni che non giovano a nessuno. La sede della Polizia Locale di Marina, quindi, resta operativa.