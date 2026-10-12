CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico potenzia i servizi dedicati alla mobilità sostenibile con l’installazione di due nuove postazioni di ricarica per biciclette elettriche, acquistate grazie al contributo di Sport e Salute S.p.A. nell’ambito delle azioni previste dal progetto rivolto a tutti i Comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo e favorire lo sviluppo del cicloturismo, di cui il comune è risultato vincitore .

“Queste nuove postazioni sono un primo intervento concreto del lavoro che stiamo portando avanti per costruire una rete di percorsi ciclabili e cicloturistici capace di collegare e valorizzare le diverse frazioni del nostro Comune – dichiara Marco Bertaccini, vicesindaco con delega al Progetto Percorsi Ciclabili –. Vogliamo mettere a disposizione di cittadini e visitatori servizi utili e facilmente accessibili, accompagnando la scoperta del territorio con infrastrutture coerenti con la sua identità. Nei prossimi mesi il progetto proseguirà con la segnaletica e con altre iniziative dedicate, per rendere il cicloturismo una componente sempre più strutturata della nostra offerta turistica e della mobilità locale”.

Le postazioni sono state collocate a Civitella Marittima, in località Pian della Madonna, e a Paganico presso la struttura polifunzionale denominata Casa del Fiume, in via Dante Alighieri.

Ciascuna struttura mette a disposizione quattro punti di ricarica sempre attivi, con due prese Schuko e due prese USB, ed è dotata di due sostegni sella utilizzabili per la manutenzione o il deposito delle biciclette. È presente inoltre un vano per le piccole riparazioni meccaniche, completo di 24 utensili, tra cui cacciaviti di varie misure, pompa per il gonfiaggio delle ruote, pinze e tenaglie.

A completare ogni postazione è stato installato anche un ulteriore modulo per il parcheggio delle biciclette, con cinque posti dotati di sostegni al manubrio.

L’intervento rappresenta una prima parte del progetto che prevede l’ individuazione di ulteriori nuovi percorsi cicloturistici all’interno del territorio comunale che si aggiungono a quelli già esistenti. L’obiettivo è quello di creare una rete di percorsi sempre più strutturata che consenta di ampliare l’offerta cicloturistica del Comune e favorire una fruizione del territorio sempre più legata alla sostenibilità, alla mobilità dolce e alla sua vocazione naturalistica.