GROSSETO – Insieme per Grosseto, Udc e Popolari civici dicono no alla chiusura del presidio invernale della Polizia municipale a Marina di Grosseto. «La cancellazione – scrivono Barbara Chelli per Insieme per Grosseto, Gianluigi Ferrara per Udc Grosseto e Amedeo Gabbrielli per Popolari civici – è una scelta sbagliata che abbandona i residenti della costa nei nove mesi fuori dalla stagione turistica».

Un presidio per chi vive sulla costa tutto l’anno

Per i tre gruppi la presenza fissa della Polizia locale non è un servizio per soli villeggianti. È «un presidio di vicinanza e sicurezza fondamentale per chi vive e lavora sul territorio tutto l’anno». Garantisce sicurezza davanti alle scuole, un punto d’ascolto per la cittadinanza e prevenzione da Marina fino a Principina a Mare.

Le pattuglie su chiamata dal capoluogo

Sostituire la presenza quotidiana con pattugliamenti occasionali su chiamata dal capoluogo, sostengono, crea «un’incomprensibile disparità nei servizi di prossimità e nella tutela dei cittadini». E ancora: «Non si può parlare di rilancio e destagionalizzazione del litorale se si sceglie di tagliare i servizi essenziali alla comunità locale».

La richiesta alla giunta

«Come Insieme, Udc e Popolari civici chiediamo con fermezza alla giunta comunale un immediato passo indietro e il ripristino del presidio invernale a Marina di Grosseto», concludono Chelli, Ferrara e Gabbrielli.

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