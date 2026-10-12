MONTE ARGENTARIO. Confermare l’attenzione alle problematiche idrauliche del Comune di Monte Argentario. È quello che il sindaco Arturo Cerulli ha chiesto al presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni, durante la sua visita.

Nel ricordare l’impegno che Cb6 ha sempre avuto per il territorio argentarino, Cerulli ha evidenziato l’importanza del progetto per il fosso delle Fornaci, che deve essere adeguato nel suo tracciato.

Il progetto di quest’opera, strategica perché permetterà di limitare il rischio idraulico nell’area, è al momento al vaglio del Genio Civile che deve individuare la soluzione più adatta; Vanni si è detto disponibile, nei limiti delle competenze dell’ente, a seguire da vicino l’iter.

Il sindaco ha anche chiesto interventi sul fosso Bocca d’Oro, a Cala Galera, con il presidente Vanni che ha segnalato ai tecnici l’esigenza della consueta manutenzione ordinaria su questo corso d’acqua.