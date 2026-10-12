GROSSETO. Il cantautore Lucio Corsi, ospite di Alessandro Cattelan al podcast Supernova, ha dedicato un passaggio dell’intervista alla sua amata Maremma, descrivendola come «il Far West». Una terra autentica che lo ha sempre affascinato proprio perché è «la meno da cartolina di tutta la Toscana».

«È una bella terra»

Alla domanda di Cattelan su come sia la Maremma, Corsi ha risposto senza giri di parole: «È il Far West. È la Toscana meno verde, meno collinare, meno da cartolina che ci sia». Una terra «brulla, arida, secca», dove «ci sono ancora i butteri, anche se pochi. È una bella terra», ha aggiunto.

La malaria e il lago Prile

Il conduttore ha chiesto «perché tutti ce l’hanno con la Maremma», spesso definita «bucaiola, maiala». Per Lucio Corsi la ragione sta nel passato: «C’è stata una marea di morti – racconta – era una terra di grande sofferenza per la malaria».

Poi ha ricordato com’era un tempo il paesaggio: dove oggi c’è la pianura c’era il lago Prile. Anche Vetulonia, il paese che sta sopra casa sua, ai tempi degli etruschi era un porto. Poi l’acqua si ritirò, la zona divenne palude e la malaria segnò profondamente la vita dei maremmani.

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I fuorilegge e Tiburzi

Nell’Ottocento, quando la malaria costringeva gli abitanti a rifugiarsi sui monti, la pianura diventava «terra di fuorilegge e di banditi». Tra questi, Corsi cita Domenico Tiburzi, il brigante più famoso della Maremma, figura leggendaria ancora oggi al centro di racconti popolari. «È sepolto nel cimitero di Capalbio metà dentro e metà fuori», ricorda il cantautore, sottolineando come la sua storia sia entrata nel mito.

Alla storia di Domenico Tiburzi abbiamo dedicato una puntata del nostro podcast Chicche di Maremma, che potete ascoltare qui sotto e leggere a questo link. A quest’altro link, invece, potete leggere l’intervista della nostra lettrice Carla Vannetti a un contadino che ha conosciuto personalmente il brigante.

Ascolta “CHICCHE DI MAREMMA – Puntata 2 – Domenico Tiburzi, il brigante amato dal popolo” su Spreaker.