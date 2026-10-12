GROSSETO – Cna Grosseto si stringe alla famiglia Chelli per la scomparsa di Lamberto Chelli, che si è spento a settantasei anni. Artigiano, aveva fondato con il fratello l’Officina Autoelettrica Grossetana ed è stato attivo nell’associazione dagli anni Settanta.

Il cordoglio di Cna Grosseto

«Facciamo le nostre condoglianze al fratello Luciano, fondatore con Lamberto dell’impresa avviata nel 1972, alla figlia e a tutti i familiari», dichiarano il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini e la direttrice Anna Rita Bramerini.

Dall’Officina Autoelettrica a Oag Industries

Luciano, insieme al fratello Lamberto, aveva fondato negli anni Settanta l’Officina Autoelettrica Grossetana, specializzata nella produzione di generatori. Un’impresa da sempre associata a Cna Grosseto, che negli anni si è evoluta, trasformandosi in Oag Industries e arrivando a contare circa sessanta dipendenti.

Accanto all’attività principale la famiglia Chelli aveva sviluppato anche un’altra impresa, la Kelli Srl, specializzata nella fornitura di prodotti per impianti elettrici industriali e sistemi di riscaldamento, gruppi di continuità, motopompe, generatori di corrente, gruppi elettrogeni, condizionatori d’aria per uso industriale e pompe per acqua.

Il ricordo dell’associazione

«Lamberto ha lavorato fino al 2016, anno in cui è andato in pensione, ed è sempre stato vicino all’attività dell’associazione, partecipando alle sue iniziative», ricordano in Cna.

L’omaggio e i funerali

Da oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre, è possibile rendere omaggio a Lamberto alla Casa funeraria Rocchi. I funerali si terranno domani, martedì 13 ottobre, nella chiesa del Cottolengo di Grosseto.

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