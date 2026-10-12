FOLLONICA – La solidarietà si traduce in un aiuto concreto per la sanità del territorio. Nella mattina di oggi, 12 ottobre, il Comune di Follonica, Insieme in Rosa e il Gruppo Eventi Follonica hanno celebrato la consegna di un assegno di 5.536,76 euro all’ospedale Misericordia di Grosseto. Risultato della raccolta fondi legata a “La vie en rose”, l’evento di beneficenza che si è svolto sabato 16 maggio 2026 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Insieme in Rosa ODV”, in collaborazione con il GEF – Gruppo Eventi Follonica, con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di strumentazione medica per l’ospedale di Grosseto e contribuire, attraverso un gesto concreto di solidarietà, alla qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

L’iniziativa è stata organizzata con il Comune di Follonica e alla realizzazione dell’evento hanno contribuito anche l’Associazione Ristoranti Follonica, la Commissione Pari Opportunità di Follonica, il Comitato Carnevale di Follonica e il Centro Commerciale Naturale “La Dolce Vita”, impegnati, tra l’altro, nell’allestimento delle vetrine.

Il cuore dell’evento è stato il defilé di moda “Principesse per una sera”, con la partecipazione di donne che hanno affrontato un percorso oncologico e dei medici dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un momento dal forte valore simbolico, pensato per raccontare la speranza, la forza e la possibilità di ritrovare sé stessi dopo la malattia. La serata è stata arricchita dalla partecipazione della cantante e cantautrice Valentina Toni e dei ballerini della scuola di ballo Odissea 2001, con la conduzione di Luca Bani e l’intrattenimento musicale di Marco One DJ.

Accanto alla raccolta fondi, “La vie en rose” ha voluto dare spazio al tema della prevenzione oncologica e alla necessità di sostenere le persone che affrontano la malattia, valorizzando il legame tra pazienti, professionisti sanitari, associazioni e comunità.

«È un onore per la nostra città sostenere iniziative come La vie en rose, che ha trasformato la partecipazione e l’impegno del territorio in un aiuto concreto per la sanità pubblica. La consegna di questo assegno testimonia quanto la collaborazione tra associazioni, istituzioni, attività economiche e cittadini possa produrre risultati importanti per tutta la comunità. L’Amministrazione comunale ringrazia Insieme in Rosa ODV, il GEF e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, con un pensiero particolare alle volontarie, il cui impegno quotidiano rappresenta una risorsa preziosa per il nostro territorio», dichiarano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore al sociale Sandro Marrini.

L’assegno di 5.536,76 euro rappresenta il risultato tangibile di una manifestazione che ha saputo unire sensibilizzazione, condivisione e solidarietà, con uno sguardo rivolto alle esigenze dei pazienti oncologici e al sostegno della sanità locale.

Ceccarelli: «Accesi i riflettori su tema a me particolarmente caro»

Alessandra Ceccarelli, ideatrice dell’evento, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Il progetto La vie en rose si è concluso con un importante risultato solidale, un traguardo che dà valore concreto all’impegno e alla partecipazione di tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica e per sostenere una causa concreta legata alla salute e al benessere delle persone».

«Con il défilé “Principessa per una sera” abbiamo inoltre voluto accendere i riflettori su un tema a me particolarmente caro: la rinascita dopo la malattia – prosegue – Le protagoniste hanno portato in passerella un messaggio di forza, coraggio e speranza, dimostrando che, anche dopo un percorso oncologico, è possibile riprendere in mano la propria vita e tornare a guardare il mondo con fiducia e felicità. È questo il significato più profondo del vedere la vita in rosa. Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno partecipato, sostenuto e condiviso questo progetto. Il risultato raggiunto dimostra quanto la collaborazione, la sensibilità e la solidarietà possano trasformare un’idea in un aiuto concreto per gli altri».

Le principesse che hanno sfilato sono Stella Arzilli, Irene Baldi, Alfreda Cappellini, Alessandra Ceccarelli, Angela D’Archi, Katjuscia Giannelli, Raffaella Miliani, Silvia Montomoli, Alessandra Scopetani, Valentina Tommasi, Alessandra Vagelli.

Guidi: «Grande soddisfazione, l’impegno di Insieme in Rosa prosegue sul territorio»

Grande emozione anche per Donatella Guidi, presidente dell’associazione Insieme in Rosa. «L’appuntamento di maggio è stato un successo – ricorda – un grande evento per il quale tutti si sono impegnati, dal presentatore Luca Bani a Marco One DJ, a tutte le persone che hanno lavorato per la riuscita. Dimostrando una vicinanza concreta da parte di tutta la comunità».

Tra i momenti più toccanti di quell’appuntamento Guidi ricorda il convegno con i medici e gli specialisti dell’Asl e la sfilata “Principesse per una sera”, durante la quale hanno calcato la passerella donne che affrontano o hanno affrontato un percorso oncologico, affiancate dai medici dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

«Oggi quel grande sforzo collettivo si è tradotto in una cifra importante – ricorda Guidi – Siamo davvero piene di grande soddisfazione per la riuscita e per il calore che la comunità ci ha dimostrato. Desidero rivolgere un ringraziamento di cuore al Comune di Follonica per il prezioso contributo accordato; l’intera somma raccolta sarà destinata all’acquisto di un nuovo videogastroscopio da donare all’Ospedale Misericordia di Grosseto».

Donatella Guidi ha colto l’occasione per sottolineare quanto l’impegno di Insieme in Rosa rimanga costante e capillare su tutto il territorio maremmano, grazie a una presenza quotidiana a fianco dei presidi ospedalieri di Grosseto, Massa Marittima e Orbetello. Nel corso del tempo, infatti, le donazioni dell’associazione hanno consentito di dotare le strutture sanitarie locali di strumentazioni ad alta tecnologia e presidi fondamentali. E ancora altre arriveranno. Si va dal dermopigmentatore al videogastroscopio, le nuove sedie per la sala di Gastroenterologia e per il Pronto Soccorso di Grosseto, fino ai materiali di consumo per Orbetello, fino a un importante contributo per l’ecotomografo multidisciplinare dell’ospedale di Pitigliano.

Un’attenzione rivolta anche alla cura dei dettagli umani e al comfort nei momenti più difficili, come dimostrano le donazioni delle borsine portadrenaggi, le borsine porta morfina, il fistuloscopio e le copertine per i reparti oncologici a Massa Marittima.

Ma l’azione di Insieme in Rosa non si ferma alla sola dotazione elettromedicale. «L’associazione – conclude Guidi – continua a promuovere con convinzione la cultura del benessere e del supporto psicofisico della persona, finanziando percorsi gratuiti come gli incontri di Attività fisica adattata (Afa) in piscina e i laboratori di knitting therapy, veri e propri spazi di condivisione e rinascita per le pazienti del territorio».