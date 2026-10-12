MARINA DI GROSSETO – «Basta allarmismi e ricostruzioni fuorvianti. Marina di Grosseto non perde alcun presidio. Riorganizziamo il personale per garantire maggiore efficienza, sicurezza e attenzione a tutte le frazioni», così interviene il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per fare chiarezza sulle notizie circolate in merito alla presunta chiusura della sede della Polizia Locale di Marina di Grosseto.

«La sede non chiude, i servizi non vengono ridotti e la presenza degli agenti sul territorio continuerà a essere garantita, con l’obiettivo di renderla ancora più efficace – ricorda l’amministrazione – Come già avvenuto negli anni precedenti, durante il periodo invernale viene sospesa la presenza continuativa del personale addetto all’apertura al pubblico. Una modalità organizzativa consolidata, che non rappresenta dunque alcuna novità».

«I cittadini potranno continuare a richiedere appuntamenti presso la sede di Marina attraverso il numero unico del Comando della Polizia locale – prosegue l’amministrazione – Resteranno inoltre garantiti tutti i servizi ordinariamente svolti nella frazione: la presenza al mercato, i controlli della viabilità, i servizi in occasione di eventi e manifestazioni, la vigilanza presso gli istituti scolastici secondo le priorità operative, gli accertamenti e tutte le altre attività di competenza».

Cosa cambia realmente?

La novità riguarda esclusivamente l’organizzazione interna del personale. «Due operatori, un coordinatore e un agente, precedentemente assegnati stabilmente alla sede di Marina, sono stati ricollocati presso il Comando centrale, dal quale continueranno a operare anche nelle frazioni – dice l’amministrazione – Si tratta di personale che già in precedenza, nell’ambito della Sezione Prossimità Frazioni, aveva competenze estese all’intero territorio comunale».

«La riorganizzazione – prosegue – consentirà un impiego più flessibile e dinamico degli agenti, coinvolgendo anche personale appartenente a diversi reparti, in funzione delle specifiche esigenze operative. Non un arretramento, dunque, ma una scelta gestionale finalizzata a rafforzare la capacità di intervento della Polizia locale».

«Trovo francamente incomprensibile che una normale riorganizzazione interna venga presentata come una chiusura o, peggio ancora, come un abbandono di Marina di Grosseto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – La verità è molto semplice: la sede resta aperta e utilizzabile, i cittadini continueranno a ricevere i servizi e gli agenti saranno presenti sul territorio come e più di prima. Non si misura la sicurezza contando quante ore un agente rimane seduto dietro una scrivania, ma valutando quanto efficacemente riesce a presidiare le strade, intervenire e rispondere alle esigenze della comunità. Alimentare preoccupazioni sulla base di una ricostruzione parziale dei fatti non rende un buon servizio alla comunità».

«Non ci sono frazioni di serie A e frazioni di serie B»

L’Amministrazione ritiene inoltre necessario chiarire un secondo aspetto, relativo al rapporto tra le risorse generate dall’imposta di soggiorno e gli investimenti destinati alle diverse località del territorio comunale.

«Grosseto è un unico sistema turistico e territoriale. Non esistono frazioni di serie A e frazioni di serie B – dice l’amministrazione – L’idea che le risorse debbano essere distribuite esclusivamente in proporzione all’imposta di soggiorno prodotta da ciascuna località rappresenta una visione riduttiva, che non tiene conto della complessità e dell’interdipendenza del nostro territorio».

«Numerose frazioni, pur non ospitando strutture ricettive in misura significativa, contribuiscono alla qualità dell’offerta turistica, alla valorizzazione del paesaggio, delle tradizioni e dell’identità maremmana – ricorda l’amministrazione – Seguire rigidamente il criterio del gettito prodotto significherebbe penalizzare proprio queste comunità, introducendo una logica divisiva che l’Amministrazione respinge con convinzione».

«Vorrei ricordare a chi propone ragionamenti di questo tipo che Marina di Grosseto, Principina, Alberese, Roselle, Batignano, Braccagni, Istia d’Ombrone e tutte le altre frazioni appartengono alla stessa comunità – precisa l’assessore alla Sicurezza e al Turismo Riccardo Megale – L’imposta di soggiorno non è un salvadanaio privato della località nella quale viene riscossa, ma una risorsa pubblica da utilizzare nel rispetto delle finalità previste dalla legge, per valorizzare l’intero sistema turistico comunale. Pensare che ogni frazione debba ricevere soltanto in proporzione a quanto incassa significherebbe creare territori privilegiati e territori penalizzati. È una visione miope che non condividiamo».

«Marina di Grosseto rappresenta una componente fondamentale dell’offerta turistica locale, così come lo sono la città e le altre frazioni, ciascuna con le proprie caratteristiche e necessità. La valorizzazione del territorio passa da una visione complessiva, capace di coniugare le esigenze delle singole comunità con l’interesse generale, senza alimentare contrapposizioni che non giovano a nessuno – conclude l’amministrazione in una nota – La sede della Polizia Locale di Marina resterà quindi operativa e i cittadini potranno continuare a contare sui servizi e sulla presenza degli agenti, secondo un’organizzazione pensata per rispondere in modo più flessibile alle esigenze dell’intero territorio».