GROSSETO – Relazioni internazionali, nuovi contatti commerciali per le imprese maremmane, scambi con la Cina e intelligenza artificiale nei Consigli comunali. Sono i tre temi affrontati con Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto, nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”.

A un anno dalla nascita dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Grosseto, Turbanti traccia un primo bilancio del progetto, nato per promuovere il territorio e costruire rapporti con realtà straniere.

«Gli accordi stanno andando benissimo, ci sono grandi evoluzioni e soprattutto ci sono già aziende che hanno iniziato a fare rete con imprese straniere. Era proprio quello che ci interessava: come amministrazione cerchiamo di promuovere il territorio e creare cooperazione internazionale».

Uno degli ultimi sviluppi arriva dal Montenegro, dove la delegazione grossetana ha incontrato un importante gruppo della distribuzione attivo nel settore food & beverage.

«Abbiamo avvicinato un grande distributore che si è presentato durante l’incontro istituzionale che abbiamo organizzato. È un gruppo che fattura quasi 700 milioni di euro e ha 140 punti vendita tra Serbia e Montenegro. Le nostre aziende che aderiscono al progetto sono state informate e stiamo lavorando per portare avanti questi contatti».

Il ruolo del Comune, sottolinea Turbanti, è quello di mettere in relazione le realtà economiche: «Facciamo la presentazione e creiamo il contatto», lasciando poi alle imprese la possibilità di sviluppare direttamente le opportunità commerciali.

Il secondo tema è il rapporto con la Cina, che nell’ultimo anno ha coinvolto Grosseto non soltanto sul piano istituzionale, ma anche attraverso musica, cultura e sport.

«Abbiamo iniziato con la musica, con uno scambio di musicisti. I nostri pianisti sono andati in Cina e musicisti cinesi sono venuti da noi. Poi c’è stato il torneo internazionale che ha portato in Cina dieci ragazzi di Grosseto».

Un’esperienza che, secondo Turbanti, ha raggiunto uno degli obiettivi principali del progetto: «I ragazzi hanno fatto conoscenza con giovani provenienti da tutto il mondo. La soddisfazione è stata grande anche per le famiglie e altre società si sono avvicinate chiedendo ulteriori approfondimenti e nuovi scambi».

L’ultima domanda riguarda invece l’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, dove Turbanti è impegnato anche nel confronto tra i presidenti dei Consigli comunali.

Tra i temi emersi negli incontri nazionali c’è quello dell’intelligenza artificiale, destinata secondo Turbanti a entrare sempre di più anche nell’attività delle assemblee elettive locali.

«Dovremo affrontare nei Consigli comunali l’intelligenza artificiale, che dovrà far parte anche del nostro Consiglio comunale».

Sul tavolo anche il tema dei compensi dei consiglieri comunali. «A Grosseto i consiglieri prendono 30 euro di gettone di presenza. Per i professionisti e per chi lavora diventa difficile: una remunerazione adeguata dovrebbe essere riconosciuta ai consiglieri, come è già stato fatto in altre realtà».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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