GROSSETO – Tra poco saranno 60, gli anni trascorsi da quel 4 novembre 1966, giorno in cui l’Ombrone regalò ai grossetani acqua e fango in città, sfondando gli argini e tracimando! Non ce ne vogliano quei “mele strette” dei fiorentini, se questa volta nel nostro dire trascureremo il “nobile Arno” privilegiando il “rozzacchiotto” Ombrone. Un fiume che, al di là delle “passeggiate” fatte di tanto in tanto in città, ci è comunque caro e ci appartiene!

Si può parlare di pioggia battente e incessante, di mare che a “Bocca” non riceveva l’acqua del nostro fiume, a causa dei venti sfavorevoli, fatto sta che ciò che accadde non fu di poco conto. Le cronache narrano che nei primi di novembre di quell’anno, tutto il bacino dell’Ombrone era stato interessato da intense precipitazioni.

Questo aveva comportato una enorme ondata di piena. Purtroppo le difese a questo tipo di problema, nel corso degli anni, erano rimaste immutate. Erano le stesse dei tempi di Leopoldo II di Lorena (fra il 1825/1830) con le migliorie che erano state operate durante il Ventennio (1920/1940).

Peraltro il Canale Diversivo dal ’40 al ’66 non aveva più svolto neppure la funzione di scolmatore e gli argini non erano stati più curati. L’ultima acqua che aveva accolto fu quella del 1950/51, quando furono completate le opere di colmata e di bonifica. Nel 1966, secondo l’Ente di Bonifica, il Canale Diversivo rischiò addirittura di creare “…una ulteriore alluvione nella zona settentrionale della città”.

Fu poi definitivamente chiuso ed interrato nel 1979. Altro elemento di pericolosità permanente, che nel 1966 con la sua “strozzatura” ampliò gli effetti disastrosi della piena, fu il “Ponte Mussolini”. Da aggiungere la linea ferroviaria che divide in due la città, creando una, ancora presente, barriera che in caso di alluvione, impedisce il rapido deflusso delle acque.

“Neanche stavolta ho visto Grosseto allagata…” scriveva Bianciardi ma, citazioni e scrittori a parte, in questi ultimi decenni, gli eventi alluvionali in provincia si susseguono in forme anomale e violente. In tanti si chiedono, ed anche noi siamo tra questi, che fine abbiano fatto dopo il ’66 i buoni propositi.

Ad un innegabile mutamento delle condizioni climatiche, si sono aggiunte una riduzione delle manutenzioni boschive e montane. La cementificazione dei territori è proseguita senza sosta e così, macchie e boschi, sono stati estromessi da colture estensive. Si è edificato anche dove il buonsenso avrebbe dovuto indurre a non edificare.

Si è così assistito all’occupazione di aree pianeggianti vicine ad aree alluvionali. Il problema non si risolve abbassando il letto dei fiumi, cementificando gli argini, rinforzandoli con pietre e tagliando la vegetazione spontanea. Il fiume in piena, senza ostacoli, prende forza e velocità!

La manutenzione dei bacini sarebbe fondamentale ma gli interventi dovrebbero essere realizzati a monte. Dopo ogni evento alluvionale però, tutto è rimasto tale e quale. Agli stessi Sindaci altro non rimane dunque, ad ogni allerta meteo, che far chiudere scuole ed esercizi pubblici.

Nel frattempo, le strade continuano ad essere in molti casi impraticabili ed alle belle parole di solidarietà, non fanno seguito gli stanziamenti per il ripristino di quanto è stato danneggiato e distrutto. Aumentano i disagi, la gente si rimbocca le maniche ma gli interventi sono a contagocce.

Non lasciamoci andare ai ricordi storici, scomodando i Lorena, Bettino Ricasoli o la bonifica fascista. I nostri territori sono stati sottratti agli acquitrini e dunque mettiamoci seriamente in testa l’idea che, senza realizzare delle adeguate opere di prevenzione e di difesa, la Natura rioccuperà quegli spazi che un tempo le appartenevano. Conoscendoci, temiamo che… potrebbe essere proprio così!