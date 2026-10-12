Foto di repertorio

GROSSETO – Presentazione ufficiale nella Sala consiliare del Comune per la II edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto, unico tappa toscana della manifestazione organizzata da Asi e ANVGD (foto d’archivio della scorsa edizione di Paolo Orlando) per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate dal confine nord orientale al termine della Seconda Guerra Mondiale.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e di tutta l’Amministrazione Comunale, l’Assessore allo sport e Deputato della Repubblica Italiana, Fabrizio Rossi, che ha condotto la conferenza, e i consiglieri Luca Vitale e Simonetta Baccetti. Al tavolo il presidente di Asi Lazio Roberto Cipolletti, organizzatore ed ideatore della Corsa Del Ricordo, Giusy Ariu e Daniele Terzi, in rappresentanza di ANVGD e del Comitato 10 Febbraio, il vicepresidente di Avis Grosseto Cristina Borghi e Maurizio Ciolfi deus ex machina del Team Marathon Bike, la società che organizzerà l’evento sul territorio. Assente giustificata Francesca Carpenetti, vice presidente nazionale del Comitato 10 febbraio, figura fondamentale per l’organizzazione della Corsa del Ricordo di Grosseto.

Dopo una memorabile prima edizione, che è andata in scena in notturna nel giugno del 2025, l’evento torna, domenica 18 ottobre, nella città maremmana che accoglierà i runners nelle strade del Centro Storico dove la corsa si dipanerà su uno spettacolare circuito cittadino di 2,500 km da ripetere quattro volte per un totale di 10 km. Gli organizzatori, per permettere a tutti di partecipare, contestualmente alla prova riservata agli agonisti, hanno programmato anche una gara non competitiva di 5 km (sullo stesso circuito da ripetersi due volte) alla quale si potrà prendere parte marciando, camminando, magari portando bambini o amici a quattro zampe, ognuno con il proprio passo.

La partenza e l’arrivo saranno posti nell’iconica Piazza Duomo con lo start che scatterà alle 9.30 (raduno alle 8.00). Gli atleti, dopo il via, sfileranno in via Saffi, Via Ginori, Via Montebello, Via Goldoni, Corso Carducci con il suggestivo passaggio sulle mura medicee. partecipare marciando, camminando magari portando bambini o amici a quattro zampe, ognuno con il proprio passo, con partenza successiva alla gara riservata ai tesserati.

“La Corsa del Ricordo – ha sottolineato Fabrizio Rossi – rappresenta un momento importante per tenere viva la memoria sui dolorosi avvenimenti post bellici che videro migliaia di italiani trucidati nelle foibe e oltre 300000 persone costrette a lasciare le loro terre in Istria, Fiume e Dalmazia. Lo sport è un potente veicolo per riflettere e ricordare. Il Comune di Grosseto plaude e sostiene Asi, ANVGD e il Team Marathon Bike che regaleranno ai cittadini una domenica di grande coinvolgimento e divertimento per le vie del nostro meraviglioso centro storico “.

“Tredici anni fa a Roma – ha sottolineato Roberto Cipolletti a nome di Asi – abbiamo creduto nell’importanza di riaccendere i riflettori su fatti storici troppo spesso dimenticati, che hanno coinvolto tragicamente i nostri connazionali del confine nord orientale trucidati nelle foibe o costretti a lasciare le proprie terre e le proprie case. Lo abbiamo fatto attraverso lo sport, potente veicolo mediatico che raggiunge tutti, con l’intento di far divertire ed al contempo riflettere sia chi partecipa sia chi viene coinvolto a qualsiasi titolo. La nostra idea ha subito fatto breccia fra le Associazioni di esuli e in diverse Amministrazioni Comunali di tutta Italia tanto che quest’anno completeremo il circuito dopo ben 11 tappe, da nord a sud della penisola. Grosseto ovviamente rappresenta un anello importante del nostro circuito essendo l’unico appuntamento che si svolge in Toscana. Siamo onorati di essere di nuovo qui, accolti e sostenuti dal Comune e dai cittadini. Ringrazio l’Assessore Fabrizio Rossi per aver creduto da subito nella nostra iniziativa, e il Team Marathon Bike che sta lavorando da mesi per allestire un evento curato in ogni particolare”.

“La Corsa è diventata una splendida tradizione per la città di Grosseto – ha sottolineato in una nota Carpenetti – e credo che il 18 sarà una giornata di festa e di riflessione per tutti. Le Associazioni degli esuli che rappresento saranno al fianco di Asi per la migliore riuscita dell’evento che sarà ancora una volta l’occasione per accendere i riflettori sulla nostra storia”.

Il costo delle iscrizioni, entro il 16 ottobre 2026 è 10 euro per la gara competitiva con pacco gara e 5 per la non competitiva.