BATIGNANO – Spettacolare, colorata e soleggiata la terza edizione della Batignanese, Ciclostorica dei Borghi Medievali e Memorial Silvano Daviddi. L’evento, riservato agli appassionati delle biciclette storiche e dell’abbigliamento vintage, ha animato la domenica di Batignano, con partenza ed arrivo nel cuore del centro storico della frazione maremmana (foto di Paolo Orlando).
Tre i percorsi: il Giro Gentile da 30 chilometri e trecento metri di dislivello, la Batignanese di 65 chilometri e seicento metri di dislivello ed infine i 110 chilometri del Giro Due di Picche, con 1100 metri di dislivello, con l’ottima organizzazione del Tommasini Cycling Team.
Fra agonismo e folklore, tradizione e sfida con se stessi, moda e voglia di stare in compagnia, la Batignanese ha fatto ancora una volta centro attirando 120 ciclostorici, accompagnatori e curiosi principalmente dalla Toscana ma anche da fuori regione ed è inserita nel calendario FCI Toscana.