MASSA MARITTIMA – Dalla Corea del Sud alla festa di San Cerbone. Una delegazione coreana, della Contea di Buan e guidata dal governatore Kwon Ik-hyeon, composta da funzionari della sua amministrazione, è stata ospite di Massa Marittima dal 7 al 10 ottobre.

La visita è stata un’importante occasione di incontro e conoscenza reciproca. Pone anche le basi per un possibile percorso di collaborazione, destinato a proseguire oltre questo primo appuntamento, valorizzando le affinità tra due territori geograficamente lontani ma accomunati dall’attenzione per l’ambiente, il patrimonio, le tradizioni e la cultura locale.

La festa di San Cerbone

La scelta del periodo ha un significato particolare: il 10 ottobre i coreani hanno potuto assistere alla festa di San Cerbone, alla santa messa, al corteo storico e alle esibizioni degli sbandieratori, momenti rappresentativi della storia e delle tradizioni cittadine.

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Gli incontri sul territorio

Accolta dalla sindaca Irene Marconi, la delegazione ha incontrato diverse realtà del territorio. Tra queste la Società dei Terzieri, con il presidente Stefano Martinozzi, il direttore del Parco nazionale delle Colline Metallifere Salvatore Livreri Console, la consigliera regionale Lidia Bai, il vescovo monsignor Carlo Ciattini e il professor Maurizio Vanni, esperto d’arte recentemente insignito del ruolo di membro dell’Accademia dei musei di Seul.

«Siamo felici di aver accolto a Massa Marittima la delegazione della Contea di Buan e di averle fatto conoscere le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del nostro territorio, insieme alle nostre tradizioni e alla nostra capacità di accoglienza – afferma la sindaca Irene Marconi –. Queste esperienze favoriscono lo scambio di conoscenze e permettono di confrontarsi con culture e realtà diverse. Ci auguriamo che questa visita rappresenti solo l’inizio di un dialogo proficuo, capace di consolidare nel tempo i rapporti tra le rispettive comunità e di favorire future occasioni di scambio, incontro e collaborazione».

L’ospedale, la Regione e l’architettura contemporanea

Invitata da Michele Dentamaro, direttore Uos direzione medica ospedale di Massa Marittima, la delegazione ha visitato anche l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, per conoscere il sistema sanitario locale e le sue strutture. È stata poi ricevuta in Regione dal presidente Eugenio Giani e ha partecipato a un percorso dedicato alle nuove tendenze architettoniche della Toscana, con particolare attenzione all’architettura contemporanea e al suo dialogo con il patrimonio storico e culturale della regione.

Il programma della visita è stato curato da Massa Marittima Multiservizi, attraverso l’Ufficio turistico del Comune, con la collaborazione di Luca Sani ed Esther Lee, che hanno contribuito alla costruzione e al coordinamento delle attività.

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