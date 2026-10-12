GROSSETO – Oggi, 12 ottobre 2026, l’insediamento di Dario Rosini alla guida della Asl Toscana sud est

Per il nuovo Direttore generale della Asl più estesa della Toscana segna un ritorno in Azienda.

Da oggi Dario Rosini è il nuovo Direttore generale della Asl Toscana sud Est. La firma sul decreto di nomina è quella del presidente della Giunta regionale Toscana Eugenio Giani che rende ufficiale l’incarico del nuovo Direttore generale dopo il passaggio alla Conferenza aziendale dei sindaci e l’audizione in terza Commissione consiliare della Regione Toscana.

Il percorso di Dario Rosini

Classe 1970, arriva dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dove nell’aprile 2023 è stato chiamato dalla Direttrice generale Daniela Matarrese a ricoprire l’incarico di Direttore amministrativo.

Dario Rosini, studi al Liceo scientifico di Castel del Piano, una laurea in Economia e commercio all’Università degli studi di Firenze, si è specializzato in Economia e management delle aziende sanitarie alla Scuola superiore Sant’Anna.

Ha lavorato prima alla Asl 7 di Siena, poi all’Aou Careggi e successivamente alla Asl 9 di Grosseto. Dopo l’accorpamento deciso a livello regionale a partire dal gennaio 2016, ha gestito il Dipartimento risorse umane nella Asl Toscana Sud Est fino all’aprile 2023. Periodo dopo il quale è tornato per tre anni all’Aou Careggi in veste di Direttore amministrativo.

Come ricorda la Asl in una nota, Rosini conosce bene l’azienda e il valore dei professionisti che ne fanno parte, avendo partecipato alla nascita della Asl più estesa della Toscana che, con le tre province di Arezzo, Siena e Grosseto e i suoi 99 Comuni, copre il 51% del territorio toscano.

«Torno in questa Azienda con entusiasmo e con la consapevolezza di ritrovare professionisti di grande valore, con molti dei quali ho condiviso un importante percorso di crescita professionale. Anche questo è per me motivo di particolare orgoglio e fiducia rispetto alle sfide da affrontare» commenta il Direttore generale Rosini.