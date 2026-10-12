GROSSETO. Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro cittadino per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, il degrado e altre situazioni di illegalità. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari della Compagnia di Grosseto hanno intensificato la vigilanza soprattutto in via Roma e nella zona della stazione ferroviaria, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fruibilità delle aree pubbliche.

L’operazione ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai militari delle Stazioni di Alberese, Marina di Grosseto e Punta Ala. Ai controlli ha partecipato anche il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Livorno, per le verifiche negli esercizi pubblici.

Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, tutti uomini, di cui due italiani, sono stati segnalati alla Prefettura di Grosseto come assuntori di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di piccole quantità di droga, per un totale di circa 10 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, successivamente sequestrati.

Nel corso dell’attività sono state controllate complessivamente 73 persone e 31 veicoli. Un cittadino italiano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto dopo essere stato trovato in possesso di un punteruolo in ferro, che portava con sé senza un giustificato motivo. L’ipotesi di reato contestata è quella di porto ingiustificato di arma.

I Carabinieri del NAS hanno inoltre effettuato verifiche in due locali pubblici del centro, riscontrando violazioni delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa europea. Per entrambi i gestori sono scattate sanzioni amministrative.