GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto fa un altro passo avanti verso la qualificazione alla seconda fase di Coppa Italia di hockey di serie B. Sulla pista amica di via Mercurio, i ragazzi di Massimo Mariotti hanno firmato una netta vittoria per 9-1 contro i volenterosi giovani dell’Iren Follonica. Partita giocata senza il minimo sforzo, in cui c’è stata la possibilità di dare spazio a tutti i giocatori della rosa a cominciare dal rientrante Luigi Brunelli, che ha messo in mostra la sua voglia di dare una mano divertendosi.

Mister Mariotti, visto che di fronte aveva un avversario giovanissimo (che alla fine ha fatto la sua bella figura), parte con un quintetto inedito composto da Cardi, Giusti, Bruzzi e Perfetti, che hanno disputato, con ottimi spunti, i primi quindici minuti, prima di lasciare il posto a quello che è il quartetto di posizione titolare, Paghi, Saavedra, Brunelli e Giabbani. Il gruppo dei veterani impiega due minuti per sbloccare il risultato, con un gran tiro al sette del capitano Pablo Saavedra e appena quaranta secondi dopo arriva anche il raddoppio, sempre da lontano, di Paghi.

I giovani follonichesi, guidati da Alberto Aloisi, non stanno a guardare e a 7′ dalla fine chiamano a una super parata Luca Squarcia. Al 19′ Brunelli festeggia il rientro in biancorosso, con una azione personale, conclusa con un tiro vincente sotto porta. Il Grosseto dilaga con una deviazione volante di Saavedra su assist di Brunelli. Il quinto centro della serata lo firma all’8′ Paghi, con una conclusione chirurgica. Funziona bene l’intesa tra Brunelli e Saavedra, che avevano già giocato insieme in A2 nel 2019-2020: il capitano viene imbeccato alla perfezione dall’ex castiglionese per il sesto gol.

Il bomber di giornata, come già contro Castiglione e Prato, è Stefano Paghi (arrivato a dieci reti in tre uscite) che trova la tripletta al 16′ con un tiro dei suoi. Al 19′ e al 22′ iscrive il proprio nome nel tabellino anche Emanuele Perfetti con due splendide conclusioni a mezza altezza. L’ultima annotazione è il gol realizzato da Marco Premoli, che ha superato il giovane Elia Riva, arrivato dal golfo per supportare il titolare Luca Squarcia.

Circolo Pattinatori Grosseto-Iren Follonica 9-1

C.P. GROSSETO: Squarcia, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Brunelli, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

IREN FOLLONICA: Flavio Del Viva, Alessandro Del Viva; Malvezzi, Asta, Agresti, Donati, Marengo, Muzhaqi, Premoli, Barbato. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 16’19 Saavedra, 17’04 Paghi, 18’59 Brunelli, 19’28 Saavedra; nel s.t. 7’28 Paghi, 13’03 Saavedra, 15’57 Paghi, 18’36 Perfetti, 21’21 Perfetti, 24’31 Premoli.

ESPULSIONI TEMPORANEE (2′): Premoli.