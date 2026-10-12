GROSSETO. Buoni risultati al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca per la chiusura della stagione estiva del settore promozionale dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnata nei Campionati Toscani di Staffette con le squadre Ragazzi e Ragazze.

Il risultato più significativo è arrivato nella 3×800 Ragazzi, dove Niccolò Cianti, Giovanni Tomei e Giacomo Buggiani hanno conquistato il terzo posto con il tempo di 7:42.56, salendo sul podio in una gara che ha visto la partecipazione di numerose formazioni toscane. La società grossetana ha schierato altre due staffette: Gabriele Tamburini, Massimo Sgherri e Giacomo Buzzacarin hanno chiuso in 8:54.82, mentre Cesare Bianchi, Enea Bianchi e Andrea Giomarelli hanno completato la prova in 9:58.52.

Nella 3×800 Ragazze, Benedetta Turi, Sole Favole Bossini e Nicol Campitelli hanno ottenuto il sesto posto in 8:32.67. Quattordicesima posizione per la seconda formazione biancorossa, composta da Stella Bellagotti, Alice Leporini e Cecilia Simoni, che ha fermato il cronometro a 9:01.66.

Impegno anche nella 4×100 Ragazze, con Noemi De Angelis, Gabriela Baldi, Maria Pifferi e Ginevra Piani Gasperini, autrici del tempo di 59.93, che è valso il diciassettesimo posto nella classifica complessiva.

La manifestazione lucchese, organizzata dall’Atletica Virtus Lucca, ha rappresentato l’ultimo appuntamento estivo per i giovani atleti grossetani. Ora si guarda già agli impegni autunnali, con la marcia che sarà protagonista il 18 ottobre con il Trofeo Nazionale Giovanile di Imola e il 7 novembre con la Festa di fine anno dedicata alla specialità e per questo 2026 programmata a Sesto Fiorentino (foto dell’Atletica Virtus Lucca).