GROSSETO – L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della sede operativa di Grosseto della Asl Toscana sud est resterà chiuso al pubblico da oggi fino a lunedì 19 ottobre 2026. La chiusura è legata al trasloco del personale dell’ufficio, che da Villa Pizzetti sarà trasferito nella nuova sede di via Belgio 17, a Grosseto.
Durante questi giorni l’Urp continuerà comunque a rispondere ai cittadini nelle seguenti modalità:
- per e-mail, all’indirizzo [email protected];
- al numero 0575 379120, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13;
- al numero 334 6938102, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.15.
L’Azienda si scusa con i cittadini per il temporaneo disagio.