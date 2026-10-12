ARCIDOSSO – Un nido nuovo, accogliente e accessibile, con un sostegno economico che comprende anche i pasti. Il Comune di Arcidosso rafforza il proprio investimento nei servizi per l’infanzia e, per l’anno educativo 2026/2027, si farà carico delle spese della mensa non coperte dagli altri contributi disponibili per le bambine e i bambini che frequentano il nido a tempo pieno.

La misura comunale affianca il programma “Nidi Gratis” della Regione Toscana e il bonus nido Inps, intervenendo sulla spesa che può restare a carico dei genitori. L’obiettivo è consentire alle famiglie, attraverso l’integrazione dei diversi sostegni, di usufruire del servizio educativo senza costi, anche per la mensa.

«Vogliamo che le famiglie possano portare i propri figli in un nido bello, nuovo e senza dover sostenere spese per la frequenza e i pasti – dichiara Sabrina Melani, assessora del Comune di Arcidosso –. La Regione Toscana, con “Nidi Gratis”, offre un aiuto fondamentale, che abbiamo scelto di rafforzare con risorse comunali. Sostenere le famiglie vuol dire anche questo: ridurre le spese quotidiane, aiutare i genitori a conciliare lavoro e cura dei figli e garantire ai bambini l’accesso ai servizi educativi fin dai primi anni di vita. Dopo l’investimento nella nuova struttura, che mette a disposizione dei bambini un nido all’avanguardia, il Comune continua a sostenere la frequenza con risorse dedicate alla mensa. Un intervento che rafforza gli aiuti regionali e statali, con l’obiettivo di rendere il servizio completamente gratuito per le famiglie».

Nel nido di Arcidosso la mensa viene conteggiata separatamente dalla retta, sulla base dei pasti consumati. L’intervento del Comune riguarda quindi la quota di questa spesa che rimane scoperta dopo gli altri contributi. Il sostegno sarà calcolato sui pasti effettivamente consumati e riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili.

Le famiglie interessate dovranno compilare l’apposita dichiarazione, disponibile sul sito del Comune di Arcidosso e su quello dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana.

La documentazione dovrà essere trasmessa all’ufficio servizi educativi dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano.