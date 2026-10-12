GROSSETO – Sono aperte le candidature per il rinnovo della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Grosseto, organismo consultivo e propositivo che opera per la promozione della parità di trattamento, delle pari opportunità e del contrasto a ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull’età, sulla disabilità, sull’origine etnica o sociale, sull’orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, religiose o politiche e su ogni altra condizione personale o sociale.

La Commissione è composta, come membri di diritto, dalle consigliere elette nel Consiglio provinciale, salvo che facciano specifica richiesta di esonero; dalla Consigliera o dal Consigliere provinciale delegati alle Pari Opportunità; dalla Consigliera o dal Consigliere di Parità nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; dai rappresentanti delle Commissioni comunali per le Pari Opportunità, ove esistenti, nonché dai referenti designati dai Comuni della Provincia e dal rappresentante degli studenti e delle studentesse, con diritto di voto.

A queste si aggiungono un massimo di ulteriori 10 componenti individuati tramite avviso pubblico: “Per avanzare la propria candidatura non sono richieste esperienze o specifiche competenze nel settore. – spiega Cinzia Pieraccini, consigliera provinciale alle Pari Opportunità – Con il nuovo regolamento, infatti, abbiamo deciso di aprire ancora di più la Commissione per favorire una maggiore inclusione della società civile e delle nuove generazioni. Il cuore di questa scelta è il coinvolgimento di ragazzi e ragazze e di quelle persone che ogni giorno mettono in campo azioni concrete per la parità, spesso in maniera spontanea, quasi naturale, senza necessariamente appartenere a organizzazioni o avere un’esperienza formale alle spalle. Ringrazio tutte le componenti e la presidente della precedente Commissione provinciale Pari Opportunità per il grande lavoro svolto, e gli uffici della Provincia, che in poco tempo dall’elezione del nuovo Consiglio provinciale hanno già predisposto gli atti per il nuovo bando e per il nuovo regolamento.”

Possono presentare candidatura, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cittadini e cittadine maggiorenni; studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; studentesse e studenti universitari; rappresentanti del mondo associativo, culturale, sportivo e del volontariato; persone impegnate nel mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa e nella vita socialedel territorio. Non costituisce requisito necessario per la candidatura aver maturato precedenti incarichi, esperienze professionali specifiche o appartenenza ad associazioni operanti nel settore delle pari opportunità.

Nella selezione delle candidature verrà preso in esame il curriculum della persona candidata; la motivazione espressa; le competenze, esperienze di vita, studio, lavoro o impegno civico con particolare riferimento alle pari opportunità; l’equilibrio tra generazioni; l’equilibrio di genere.

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 9 novembre 2026, mediante compilazione dello schema di domanda allegato all’avviso, corredato di curriculum. La domanda dovrà riportare la dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità.” Potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri 35 (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12); oppure inviata per pec a [email protected] o tramite servizio postale.

L’avviso, il regolamento e il modello di domanda sono scaricabili al seguente link:

https://www.provincia.grosseto.it/2026/10/12/provincia-di-grosseto-avviso-pubblico-per-la-costituzione-della-commissione-provinciale-per-le-pari-opportunita-approvato-con-determinazione-n-1637-del-08-10-2026-scadenza-09-novembre-2026-ore-1/