GROSSETO – Una ferita al petto, vicino al cuore, e altre su varie parti del corpo. Sono alcuni elementi che emergerebbero da una prima ricognizione sul cadavere dell’uomo di 50 anni trovato venerdì su un terrapieno lungo la Serenissima, a poca distanza dal parcheggio della nuova ala dell’ospedale di Grosseto.

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Le ipotesi sulla morte

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un aggressione ( e dunque di un omicidio) o di un gesto volontario e di coltellate autoinflitte visto che pare l’uomo fosse gravemente malato. L’uomo viveva in provincia di Grosseto e lavorava in ambito sanitario.

L’autopsia e le indagini

Sarà l’autopsia a sciogliere i dubbi sulle cause della morte. Sul caso indaga la Polizia guidata dal sostituto procuratore Mauro Lavra.