MONTE ARGENTARIO – Può sembrare un umido di carne, quasi un peposo, in realtà si tratta dello stufatino di tonnina nera e patate.

Un piatto simbolo della cucina popolare di mare, nato dalla sapienza dei pescatori dell’Argentario nel trasformare ingredienti semplici e poveri in pietanze ricche di gusto e identità.

In questo viaggio alla scoperta di questo piatto così unico, c’è una guida d’eccezione: la ricercatrice Cinzia Bolognesi Piani.

Nata a Grosseto nel 1957, Cinzia Bolognesi Piani si forma inizialmente come musicista, diplomandosi in flauto traverso, e per oltre quarant’anni insegna Educazione musicale nelle scuole di Porto Santo Stefano. Entrata nel 2012 nell’Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana) e armata di passione, inizia un rigoroso percorso di ricerca e finisce per abbracciare definitivamente il mondo della cucina. Oggi è un’affermata autrice per Innocenti Editore con tre libri all’attivo. L’ultimo: “Le cucine meticce della Maremma” (2025), ed è attualmente al lavoro sul suo quarto.

Oltre alla scrittura, Cinzia è uno dei volti della Maremma a essere apparsi in tv: per quattro stagioni è stata ospite fissa della storica rubrica “Eat Parade” su Rai 2 con Bruno Gambacorta, e interviene regolarmente in emittenti locali come voce autorevole per la storia gastronomica maremmana.

Ora però, veniamo alla ricetta.

Stufatino di tonnina nera e patate: la ricetta

Ingredienti (dose per 4 persone)

200 g di tonnina nera dissalata;

dissalata; olio evo q.b.;

q.b.; 1 cipolla piccola ramata;

½ l di brodo vegetale a temperatura ambiente;

a temperatura ambiente; 1 cucchiaio di conserva;

400 g di patate;

½ bicchiere di ansonaco ;

; 1 peperoncino;

sale e pepe.

Esecuzione

Sciacquare, asciugare e tagliare in piccoli pezzi la tonnina.

In un tegame di coccio, inserire l’olio, la cipolla tagliata sottilmente, poco vino bianco e un’uguale quantità di brodo vegetale a temperatura ambiente. Porre sul fornello al minimo e far stufare fino all’evaporazione dei liquidi.

Unire la tonnina, rosolare per qualche minuto, quindi sfumare con il vino. Quando l’alcool del vino è evaporato, unire il peperoncino e la conserva sciolta in pochissimo brodo caldo, salare, pepare, incoperchiare e far stufare a fuoco molto basso per 10 minuti.

Lavare, sbucciare e nuovamente lavare le patate, farle a cubetti e inserirle nel tegame dello stufatino, avendo cura di ricoprire a filo il tutto con del brodo caldo.

Portare a cottura le patate sempre a fuoco molto basso, quindi servire con gallette del marinaio.

Storia della ricetta dello stufatino di tonnina nera e patate: il recupero di un patrimonio della memoria marinara

Lo stufatino di tonnina nera e patate rappresenta una delle testimonianze più autentiche della cucina di recupero o “popolare” dell’Argentario.

Come ricorda Piani, il piatto è un classico esempio della capacità di partire da materie prime semplici, magari prive di un particolare pregio commerciale, e di trasformarle, attraverso tecniche di preparazione essenziali ma sapienti, in pietanze dotate di carattere e di una precisa identità gastronomica.

«La tonnina nera, ricavata dal filetto posizionato vicino alla lisca dorsale e ricca di sangue, era considerata un taglio di scarso pregio commerciale per il suo gusto molto marcato e deciso – racconta Cinzia Bolognesi Piani – L’incontro con un ingrediente umile della terra come la patata, e con il pomodoro, ha permesso di creare un perfetto equilibrio di sapori, smorzando la sapidità del pesce e donando armonia al piatto. Secondo una logica propria di quella cucina povera che, proprio attraverso la semplicità delle materie prime, seppe raggiungere risultati di grande valore gastronomico».

«Con il passare dei decenni e il mutare delle abitudini alimentari, questa ricetta era quasi completamente scomparsa sia dai menù dei ristoranti sia dalle tavole domestiche del promontorio, rischiando di perdersi per sempre insieme ai ricordi degli anziani» dice Piani.

A salvare questa preparazione dall’oblio ha contribuito anche l’attento lavoro di ricerca e documentazione storica culminato nella pubblicazione del volume “Blu Argentario, dal mare alla collina”. «Il suo recupero restituisce valore a un sapere culinario fondato sull’assenza di sprechi e sull’uso intelligente delle risorse che il mare e la terra offrivano – conclude l’autrice Cinzia Piani – custodendo la memoria collettiva di una comunità costiera legata a doppio filo al proprio ambiente».

«Lo stufatino di tonnina nera e patate deve essere considerata, dunque, non semplicemente come ricetta appartenente a un passato ormai lontano, ma come vera e propria testimonianza della storia alimentare dell’Argentario – conclude Piani – La sua conservazione e valorizzazione assume un significato che supera ampiamente l’ambito gastronomico, perché attraverso queste preparazioni è possibile ricostruire una parte della vita quotidiana di una comunità abituata a confrontarsi con disponibilità economiche limitate e con risorse che dovevano essere utilizzate con attenzione, evitando sapientemente ogni forma di spreco e valorizzando al massimo ogni ingrediente».