BAGNO DI GAVORRANO – Pareggio e tanto equilibrio tra Follonica Gavorrano e Terranuova Traiana, che danno vita a un match vibrante e denso di occasioni impattando 1-1.

Al Malservisi-Matteini, partenza forte del team locale, che nei primi minuti fraseggia con qualità nella trequarti avversaria alla ricerca dello spazio giusto.

La prima occasione pericolosa la confeziona però il Terranuova Traiana, con un colpo di testa di Bruni che dà l’illusione del gol agli ospiti ma che si spegne a lato di un soffio.

Al 13′ altra opportunità ghiotta per Bruni: il Terranuova Traiana recupera palla e l’attaccante si invola verso la porta servito da un compagno, calcia superando Lastoria in uscita ma la palla termina alta sopra la traversa.

Due minuti più tardi è Mutton, da posizione decentrata, a cercare la conclusione, Pagnini è bravo a sventare il primo tiro biancorossoblù.

La partita è vivace. Al 18′ Pellegrini mette in mezzo una palla ghiotta dalla destra, Pino per un soffio non ci arriva e l’occasione sfuma.

Altra occasione per il Follonica Gavorrano al 25′: Andreoli ci prova direttamente da calcio di punizione, palla a fil di palo. Poco dopo dall’altra parte Vitiello ci prova con un sinistro che termina fuori dopo una deviazione.

Al 31′ Andreoli si aggiusta il pallone e calcia da fuori, bravo Pagnini a deviare sopra la traversa.

Due giri di lancette e arriva il vantaggio ospite: Sesti con un filtrante manda in porta Vitiello, che deve solo spingere in rete lo 0-1.

Il Follonica Gavorrano risponde al 36′ con una conclusione forte ma centrale di Andreoli, Pagnini para.

Il pareggio arriva al 41′: Ceccuzzi la mette in mezzo da calcio piazzato e il più lesto di tutti è Presta, che insacca di testa trovando l’1-1.

Con questo punteggio finisce un bel primo tempo. Nella ripresa al 2′ Pino calcia in porta servito da Pellegrini, la difesa ospite respinge.

Al 4′ bella azione manovrata dei biancorossoblù, Guerrini manda al tiro Presta ma il suo tiro viene deviato dal muro difensivo e la palla termina tra le braccia del portiere.

All’11’ Presta recupera una palla sulla trequarti e manda in porta Mutton, che con il mancino non trova lo specchio.

Al quarto d’ora Pellegrini in contropiede trova Pino, che calcia ma trova la risposta di Pagnini. Capovolgimento di fronte e il pericolo arriva dalle parti di Lastoria, Bruni in diagonale spedisce fuori da buona posizione.

Anche la ripresa è vibrante sulla falsariga della prima frazione, con occasioni da una parte e dall’altra.

Al 22′ Pagnini si distende in tuffo e compie un miracolo sul tiro di Pellegrini, che poco prima aveva recuperato una palla sulla trequarti.

Al 29′, dopo una serie di sostituzioni, si rende pericoloso il neo entrato Innocenti, che in girata non riesce però a imprimere forza alla sfera, Lastoria blocca.

Poco dopo conclude in porta dalla distanza Batignani, palla alta.

All’interno dei 4′ di recupero arriva il colpo di testa di Marino su calcio d’angolo, palla fuori.

È l’ultima occasione. Con questo secondo pareggio di fila, i minerari arretrano in seconda posizione, a due passi dalla vetta, adesso tutta del Prato.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino, Presta (20′ st Pescicani), Mutton, Pellegrini, Andreoli (29′ st Marino), Ceccuzzi, Ferretti (24′ st Masoni), Guerrini (31′ st Croce). A disposizione: Voda, Biagioni, Calvi, Proietti, Lorenzi. All. Manni.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Cuomo, Checcacci (34′ st Fantoni), Cioce, Bruni (24′ st Farini), Vitiello, Saltalamacchia, Sesti, Batignani, Mannella (27′ st Innocenti), Marini. A disposizione: Corvino, Poggi, Bigazzi, Mancini, Cardo, Chiodini. All. Calderini.

ARBITRO: Coppelli di Mantova; assistenti Grasso di Acireale e Marino di Parma.

MARCATORI: 33′ Vitiello, 41′ Presta.

NOTE: Recupero: pt 2′, st 4′. Ammoniti: Aprile, Cuomo, Batignani, Pagnini.