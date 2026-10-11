MASSA MARITTIMA – Corteo medievale, sbandieratori e tiro con la balestra. Massa Marittima festeggia il patrono, san Cerbone, e lo fa commemorando i fasti passati.

«Sacro e civile, due facce della stessa medaglia»

“La festa in onore di San Cerbone è una delle ricorrenze più importanti dell’anno a Massa Marittima – spiega la sindaca Irene Marconi –, un evento che unisce sacralità e folclore e che rappresenta uno dei momenti più particolari, in cui la città mette in scena la propria storia: quella del vescovo africano diventato santo, quella della diocesi di Populonia, quella del Libero Comune medievale e quella, ancora viva, dei Terzieri. Sacro e civile qui non sono due mondi separati, ma due facce della stessa medaglia. La festa li tiene insieme da secoli”.

Il valore del tiro con la balestra

“Il valore identitario del tiro con la balestra – dichiara Stefano Martinozzi, rettore della Società dei Terzieri Massetani – nata come strumento di guerra, diventata simbolo di amicizia e di divertimento per tutta la comunità, ha contribuito ad essere anche un viatico per esportare e fortificare conoscenze e contatti con molteplici città che usano gli stessi strumenti. Cercando di globalizzare il valore di pace, di inclusione e di integrazione, segno tangibile di un tessuto sociale maturo”.

La cerimonia del censo e del cero in Cattedrale

Nella Cattedrale di San Cerbone, si è svolta la cerimonia del censo e del cero, che rievoca i momenti salienti della storia massetana. Con la consegna del censo dalle autorità civili a quelle ecclesiastiche si commemora, infatti, il riscatto della libertà dal feudatario del castello di Monteregio, per autogestirsi nella forma di Libero Comune. Il feudatario che risiedeva nel castello era allora, nel 1225, Alberto II Vescovo-Conte della città di Massa. Da tale data inizia la storia del Libero Comune. Con la cerimonia del cero donato con cuore sincero alla Cattedrale, nel giorno dedicato a San Cerbone, si commemora la riconciliazione con Alberto II non più Conte e feudatario dei “massani”, ma solamente vescovo, a cui i “massani” di allora, svincolati dal potere temporale, concessero liberamente la cura della propria anima.

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