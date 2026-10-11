GROSSETO – Quanto si vive e come si sta nei 28 Comuni della provincia di Grosseto? A tracciare la “carta d’identità” sanitaria della Maremma e dell’Amiata è SALUTE273, il nuovo progetto promosso dall’Ars Toscana (Agenzia regionale di sanità) insieme ad Anci e Regione Toscana.

(Foto generata con AI)

Attraverso 30 indicatori distribuiti su 6 domini fondamentali (salute generale, cronicità, salute mentale, materno-infantile, appropriatezza e continuità assistenziale, contesto sociale e risorse del territorio), la banca dati offre una fotografia dettagliata del benessere dei cittadini.

Dall’incrociare i dati dei 28 municipi grossetani emerge una provincia a due velocità: se da un lato la speranza di vita si conferma ai vertici regionali in tutto il Grossetano, dall’altro emergono nette differenze territoriali nella gestione delle malattie croniche e nell’impatto dell’invecchiamento demografico.

Longevità: in Maremma si vive a lungo

In provincia di Grosseto la speranza di vita alla nascita si attesta su livelli elevati, con una media attorno agli 84,1 anni, perfettamente in linea con i migliori standard toscani (dove la forbice dei Comuni oscilla tra 77,2 e 87,0 anni).

Se la longevità è un patrimonio condiviso da chi vive tra la costa e le colline, la mortalità generale standardizzata rivela tuttavia sfumature diverse tra i vari centri della provincia, legate sia all’accessibilità dei servizi sanitari sia alla struttura per età dei residenti.

Analizzando nello specifico il dominio della salute generale – che sintetizza indicatori quali speranza di vita alla nascita, mortalità generale standardizzata, mortalità evitabile, ricoveri urgenti e percentuale di residenti con almeno un ricovero nel triennio – al vertice della classifica provinciale si posiziona Civitella Paganico, con un punteggio di 73,24/100 (profilo molto favorevole). Segue Monterotondo Marittimo con 67,28 e Castiglione della Pescaia con 64,93.

Cronicità: la mappa del rischio tra città, costa ed entroterra

Il dominio dedicato alle malattie croniche – che monitora la presenza di patologie quali diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), insufficienza cardiaca e cardiopatia ischemica – è quello che mostra le divergenze più marcate sul territorio provinciale.

I profili più favorevoli

Il valore migliore in assoluto su scala provinciale appartiene all’Isola del Giglio, che registra uno score record di 75,00 / 100 nel dominio Cronicità. Segue il capoluogo, Grosseto, che con uno score di 65,96 / 100 si posiziona al 1° posto su 20 nella zona Grossetana-Amiata-Colline Metallifere e al 1° posto su 28 nell’ambito dell’AUSL Toscana Sud Est per gestione e contenimento delle patologie croniche. Ottimi riscontri si registrano anche in Comuni amiatini virtuosi come Santa Fiora (2° in zona), Castell’Azzara (3° in zona) e Semproniano (4° in zona).

Le aree da rafforzare

In coda alla graduatoria zonale per le cronicità si trovano invece centri dell’entroterra minerario e collinare come Roccastrada (20° su 20 con uno score di 16,76), Gavorrano (19° su 20 con uno score di 17,57), Massa Marittima (18° su 20), Campagnatico (17° su 20) e Arcidosso (16° su 20), i cui profili sono classificati dall’Ars come “da rafforzare“. In questi territori, la prevalenza di patologie respiratorie e cardiovascolari richiede una particolare attenzione in termini di prevenzione primaria e medicina di prossimità.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO I Primati Sanitari della Provincia di Grosseto (SALUTE273) Elaborazione dati ARS Toscana – Regione Toscana – ANCI TOP SCORE COMPLESSIVO Monterotondo 54,08 / 100 TOP SALUTE GENERALE Civitella Paganico 73,24 / 100 TOP CRONICITÀ Isola del Giglio 75,00 / 100 (3° AUSL Toscana Sud Est) 🏆 Eccellenze e punti di forza Isola del Giglio: Record provinciale per patologie croniche (75,00/100).

Record provinciale per patologie croniche (75,00/100). Civitella Paganico: Punteggio più alto della Maremma nel dominio salute generale (73,24/100).

Punteggio più alto della Maremma nel dominio salute generale (73,24/100). Monterotondo Marittimo: 1° posto in provincia per indice globale (54,08/100). ⚠️ Aree da rafforzare Ex-distretti minerari: Tassi più fragili sulle cronicità a Roccastrada (16,76) e Gavorrano (17,57).

Tassi più fragili sulle cronicità a Roccastrada (16,76) e Gavorrano (17,57). Amiata e Colline interne: Forte impatto dell’invecchiamento demografico (fino a 850 anziani/100 giovani).

Forte impatto dell’invecchiamento demografico (fino a 850 anziani/100 giovani). Continuità assistenziale: Necessità di potenziare la medicina di prossimità nei centri isolati. ARS Toscana – Progetto SALUTE273 | Consulta la banca dati su Fonte dati:| Consulta la banca dati su ars.toscana.it

La sfida demografica: l’indice di vecchiaia e la rete dei servizi

A condizionare lo stato di salute dei cittadini grossetani è anche il contesto socio-demografico. L’indice di vecchiaia (il rapporto tra popolazione over 65 e giovani sotto i 14 anni) presenta in Maremma escursioni significative, sfiorando in alcuni Comuni montani e collinari valori molto più alti rispetto ai centri urbani.

L’elevato invecchiamento della popolazione nelle aree interne, unito alla dispersione geografica, rende cruciale il rafforzamento della continuità assistenziale e del supporto alla salute mentale e al benessere sociale degli anziani, prevenendo forme di isolamento che incidono direttamente sulla qualità della vita.

Il progetto SALUTE273

Il progetto SALUTE273 nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione di amministratori, operatori sanitari e cittadini uno strumento trasparente e di facile consultazione. Per applicare la massima accuratezza statistica ed evitare sbalzi nei Comuni con pochi abitanti, l’Ars ha utilizzato tecniche avanzate di stabilizzazione dei dati (metodo Empirical Bayes).

Tutte le schede comunali sono liberamente accessibili. È possibile consultare la banca dati completa per Comune sul sito ufficiale dell’Ars Toscana a questo LINK.

Di seguito proponiamo un quadro comparativo dei 28 Comuni della provincia di Grosseto per offrire una lettura chiara e dettagliata della mappa sanitaria locale. La tabella mette a confronto per ogni municipio il profilo sintetico globale SALUTE273 (con il relativo piazzamento nell’ambito dei 99 Comuni dell’AUSL Toscana Sud Est – province Grosseto, Siena e Arezzo), il posizionamento nella graduatoria provinciale, il giudizio nello specifico dominio della salute generale (speranza di vita, mortalità e ricoveri) e le note di rilievo che evidenziano le peculiarità e i bisogni di ciascun territorio.