GROSSETO – Usciti ufficialmente classifiche avulse e giro per le rose Under 17 di volley, con i due team della Pallavolo Grosseto che hanno conquistato il primo e il 40esimo posto (foto di Luca Sansone).

In cima a tutti la Lc Luca Consani Grosseto guidata da Federica Brizzi, inserita nel Girone A1 insieme a Volley Project Livorno, Volley Rosignano, Pallavolo Casciavola, Folgore San Miniato e Pallavolo Castelfranco Bianco.

Le ragazze dell’EdiliziAcrobatica Grosseto, seguite da Rossano Rossi, in virtù del 40esimo posto affronteranno invece il Girone C1 sfidando Polisportiva Casarosa Bianca, Polisportiva Saline, Polisportiva Fauglia, Volley Ponsacco Bellaria e Volley Rosignano.

“Adesso ci aspetta l’ultima settimana di intenso allenamento – ha diramato la società maremmana – poi Domenica 18 si comincia ufficialmente: la Luca Consani ospiterà la Pallavolo Castelfranco Bianco alle 9.30 al PalAzzurri, mentre l’EdiliziAcrobatica giocherà in trasferta a Fauglia. In bocca al lupo a tutte le nostre atlete e ai rispettivi staff tecnici per questa nuova avventura”.

Stessa step per le Under 15 con il Team Eurometal Grosseto: grazie al quarto piazzamento conquistato nella classifica avulsa, il sestetto biancorosso è stato inserito nel Girone A1 assieme a Dream Volley Pisa, Pallavolo Cascina, Polisportiva Monteserra e Volley Piombino. Per le ragazze di coach Rossano Rossi il debutto stagionale è posticipato a sabato 24 ottobre, in trasferta a Pisa contro il Dream Volley.