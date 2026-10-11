GROSSETO – «I 106 milioni di euro dell’accordo tra Stato e Regione Toscana per l’edilizia sanitaria sono una notizia positiva, ma devono rafforzare tutti e cinque gli ospedali della Maremma». Lo chiede il Partito democratico di Grosseto, con il segretario provinciale Giacomo Termine. Dal Misericordia di Grosseto a Orbetello, Massa Marittima, Castel del Piano e Pitigliano, dice, servono investimenti, personale e prospettive certe.

I 106 milioni e le priorità

«I 106 milioni di euro messi a disposizione dall’accordo tra Stato e Regione Toscana per l’edilizia sanitaria, l’ammodernamento tecnologico e il completamento delle strutture territoriali rappresentano una notizia positiva. È importante che questi investimenti contribuiscano a rafforzare anche la rete sanitaria della provincia di Grosseto, valorizzando tutti i nostri ospedali», dichiara Termine.

Il segretario riconosce alla Regione di aver fatto «una scelta importante, assumendosi anche l’onere del cofinanziamento». Adesso, aggiunge, «occorre inserire queste risorse in una programmazione complessiva che tenga conto delle specificità della Maremma».

La priorità indicata dal Pd è rafforzare l’ospedale Misericordia di Grosseto nelle specializzazioni, nelle attività ad alta complessità e nell’innovazione tecnologica, anche con la chirurgia robotica. Allo stesso tempo, gli ospedali di Orbetello, Massa Marittima, Castel del Piano e Pitigliano devono avere prospettive certe di sviluppo.

Il ruolo dei quattro ospedali territoriali

Secondo Termine i quattro ospedali territoriali devono poter consolidare e aumentare le proprie attività, in particolare nella casistica di media e bassa complessità, sia in elezione sia in regime di urgenza. Per farlo servono investimenti, personale e funzioni chiaramente definite.

«La riorganizzazione della rete chirurgica deve rafforzare l’offerta sanitaria complessiva, non determinare un progressivo accentramento dei servizi», sottolinea.

Il Patto per la sanità e la deliberazione 901

Il Pd sostiene il percorso del Patto per la sanità della provincia di Grosseto, che chiede un confronto tra Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Sud Est e Conferenza dei sindaci. Per Termine è un confronto che «deve partire dai dati, definire il futuro di ciascun presidio e precedere l’attuazione della riorganizzazione prevista dalla deliberazione aziendale 901».

Le specificità della Maremma

«La Maremma ha caratteristiche che non possono essere ignorate: grandi distanze, aree interne, popolazione anziana e forte presenza turistica. La distanza è essa stessa un fattore sanitario e deve essere riconosciuta anche nei criteri di distribuzione delle risorse, per garantire a tutti pari opportunità di accesso alle cure».

Sanità territoriale e cinque ospedali in rete

Accanto agli ospedali, dice il segretario, bisogna sviluppare una sanità territoriale realmente integrata, completando le Case e gli Ospedali di Comunità e assicurando personale e servizi. Per questo è necessario conoscere quali interventi dei nuovi finanziamenti riguarderanno la provincia di Grosseto e affrontare anche il tema delle risorse ordinarie per il funzionamento della sanità pubblica.

«Non vogliamo un ospedale forte e quattro presìdi progressivamente impoveriti, ma cinque ospedali che crescano insieme, ciascuno con le proprie funzioni, all’interno di un’unica rete provinciale».

Il Partito democratico provinciale, conclude Termine, intende lavorare su questa prospettiva, sostenendo il confronto con la Regione, l’Azienda sanitaria e i sindaci. «Perché il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini della Maremma, indipendentemente dal luogo in cui vivono».

LE ALTRE NOTIZIE DI SANITÀ