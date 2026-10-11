PORTO SANTO STEFANO – Sport, ricordo e solidarietà. Si è svolto ieri a Porto Santo Stefano il primo memorial Massimo Mulas, organizzato dal Sim Carabinieri Grosseto in collaborazione con la Ssd Argentario Calcio. Il memorial è dedicato al luogotenente carica speciale dei carabinieri Massimo Mulas.

Il ricordo di Massimo Mulas

La manifestazione è stata segnata da momenti di forte commozione e partecipazione. Erano presenti il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, il segretario provinciale del Sim Carabinieri Manolo Fiorini e gli assessori del Comune. Nel corso dell’evento sono state consegnate ai familiari di Massimo Mulas alcune targhe commemorative, come segno di stima, affetto e riconoscenza. Una giornata che ha voluto onorarne la memoria attraverso la condivisione e la solidarietà.

Il ricavato all’Associazione Farfalla

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Farfalla, a testimonianza del valore solidale dell’evento e dell’importanza di trasformare il ricordo in un concreto gesto di vicinanza verso gli altri.

La Croce rossa per prevenzione e primo soccorso

A garantire il servizio di prevenzione e primo soccorso è stata la Croce rossa italiana – Comitato Costa d’Argento, guidata dalla vice presidente e consigliere Piera Casalini. Il suo contributo è stato ringraziato dagli organizzatori.

Istituzioni, associazioni e cittadini

Il Memorial si è così trasformato in un’occasione speciale per ricordare Massimo Mulas, riunendo istituzioni, associazioni e cittadini attorno ai valori dello sport, della solidarietà e della comunità. Un’iniziativa che, attraverso il ricordo, ha saputo dare spazio alla vicinanza umana e all’impegno concreto verso chi ha bisogno di sostegno.

Il prossimo appuntamento: la giornata del donatore

Con il Sim Carabinieri, la Croce rossa dà ora appuntamento alla seconda edizione della giornata del donatore. È in programma il 7 settembre presso la sezione trasfusionale del presidio ospedaliero di Orbetello.

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