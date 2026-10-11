GIUNCARICO – È difficile datare questa foto. Anche per questo nel titolo non abbiamo messa alcuna data come facciamo di solito. Potrebbe essere anni 30. Fa parte di un lotto rinvenuto a Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

Le altre foto sono degli anni 40, e ritraggono perlopiù ragazze visto che i giovani erano in guerra. Per questo questa immagine, con così tanti uomini, potrebbe essere ante guerra.

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Qualcuno sa chi sono le persone ritratte? che squadra potrebbe essere, e di quando è la foto?

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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