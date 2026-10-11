FOLLONICA – «Siamo d’accordo su un punto: gli studenti hanno diritto a frequentare scuole sicure, dignitose e funzionali. Ma proprio per questo riteniamo necessario che il Partito democratico di Follonica faccia chiarezza sulle responsabilità, evitando di trasformare un problema concreto in un’occasione di polemica politica a senso unico». Il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica interviene così dopo la presa di posizione del Pd sulle criticità segnalate dagli studenti del liceo Carlo Cattaneo, ricordando che la manutenzione degli edifici scolastici delle scuole superiori è di competenza della Provincia di Grosseto, amministrata dal centrosinistra con il presidente Francesco Limatola.

LEGGI ANCHE: Edilizia scolastica e proteste al liceo, Pd: «Al fianco degli studenti. Manterremo alta l’attenzione»

«Il Pd è alla guida della Provincia»

«Il Pd – dicono da Fratelli d’Italia – dichiara di sostenere le proteste degli studenti e assicura che continuerà a mantenere alta l’attenzione. Bene, ma non basta. Se bagni, finestre, porte e tapparelle presentano problemi, la prima domanda da porsi è perché si sia arrivati a questa situazione e quali interventi siano stati programmati e realizzati dall’ente competente. Non si può invocare l’intervento della Provincia come se si trattasse di un’amministrazione distante o politicamente estranea: a guidarla è proprio il Partito democratico».

Le difficoltà economiche e la manutenzione

«Le difficoltà economiche degli enti locali sono reali, ma non possono diventare un alibi preventivo – commenta il circolo di Fratelli d’Italia –. La programmazione e la manutenzione ordinaria sono responsabilità amministrative fondamentali: prevenire il deterioramento degli edifici significa tutelare gli studenti e contenere i costi futuri».

«Nessuna bandiera di partito sulla sicurezza scolastica»

«Sulla sicurezza scolastica non devono esserci bandiere di partito. Fratelli d’Italia è al fianco degli studenti e chiede che le criticità siano affrontate senza ritardi. Ma il Pd locale, invece di limitarsi a promettere attenzione, si confronti con il proprio presidente della Provincia e chieda conto degli interventi necessari. Le responsabilità vanno assunte da chi amministra, non semplicemente denunciate quando emergono le proteste», conclude il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica.

LE ALTRE NOTIZIE DI FOLLONICA