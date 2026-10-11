GROSSETO – Incendio sull’Aurelia, intorno alle 20 di ieri, in direzione nord, in località Braccagni: a fuoco un furgone che trasportava strumenti musicali. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto.

Il fumo durante la marcia

Il conducente, unico occupante del mezzo, ha notato durante la marcia la fuoriuscita di fumo dalla parte anteriore del veicolo. Ha arrestato la corsa. Le cause dell’incendio non sono ancora note.

L’intervento dei soccorsi

La squadra dei vigili del fuoco ha spento l’incendio e ha messo in sicurezza il mezzo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale, per la regolazione del traffico e i rilievi di competenza.

Non si registrano feriti.

LE ALTRE NOTIZIE DI CRONACA