GIGLIO CAMPESE – Un frammento di granito immerso nel Tirreno, dove un mare cristallino accarezza calette selvagge e fondali ricchi di vita. Ed è qui sull’Isola del Giglio, che si è tenuta la seconda edizione dell’evento podistico che ha animato i fortificati sullo sfondo della macchia mediterranea. La Giglio Island Running, evento organizzato da Elba Runners, ha visto un programma di gare, prove non competitive e momenti all’insegna della condivisione (immagini di fotoravenna.com).

Nel percorso dei 30 km, il successo maschile è andato a Jonathan Adami portabandiera della Camisano Running ASD, che ha chiuso in 02:25:21. Sul secondo gradino del podio è salito Gabriele Pellegrineschi del Gruppo Podisti Resco 1909, con un distacco di 4’35”. Terza posizione per Giorgio Ravagnan della Run Ran Run ASD.

A firmare la vittoria femminile è stata Caterina Bambi del team A.S. Atletica Vinci, che ha concluso la prova in 02:53:06, precedendo di appena 48” Renate Pramsohler della SG Eisacktal Raiffeisen ASV di Bolzano; si aggiudica la terza posizione Jessica Barnabo’ della Camisano Running ASD.

Nella 21 km, tra gli uomini si è imposto Andrea Zombardo del team SSDS Mens Sana 1871 di Siena, con il tempo di 01:34:12; seconda e terza posizione, rispettivamente, per Davide Bolognini della Runcard e Alberto Barcellone, rappresentante della ASD Golfo dei Poeti di Spezia.

Nella prova femminile, Debora Ligabue della Ass. Pol. Scandianese ha tagliato per prima il traguardo a 01:49:02, con un vantaggio di 2’21” da Grazia Palagi, del team G.S. Orecchiella Garfagnana, e di 3’20” da Luisella Giussani della Camisano Running ASD, alle sue spalle.

Sugli 11 km, infine, dominio di Valentino Ventrella, portacolori della Podistica Pontelungo Bologna ASD, che ha chiuso in 51:42. Completano il podio Pietro Piazzesi del team Ssds Mens Sana 1871 con uno svantaggio di 4’13” e Riccardo Seravalle della Runcard.

Nella classifica femminile ha trionfato Anisoara Babalic della Italiana Running ASD con il tempo finale di 01:03:26, davanti a Alice Cerretani, rappresentante della Runners Canino ASD, e Janine Melanie Allgower della Ssds Mens Sana 1871.

Dall’area expo di Giglio Campese alla Kids Run del sabato, fino alle gare della domenica, la seconda edizione della Giglio Island Running ha accompagnato i partecipanti attraverso alcuni degli scorci più rappresentativi dell’isola: dalle stradine di Giglio Castello alle vie affacciate sul Tirreno, ogni attività in programma ha offerto un modo diverso di entrare in contatto con l’isola.

Accanto alla 30 km, 21 km e 11 km, il fine settimana ha confermato una delle caratteristiche che contraddistinguono gli eventi organizzati da Elba Runners: la presenza di iniziative pensate anche per accompagnatori e famiglie. Il Trekking guidato e la Family Run hanno affiancato le prove agonistiche, mentre il Pasta Party e le premiazioni finali hanno chiuso la manifestazione a Giglio Campese.

Con 400 partecipanti tra gare, attività collaterali e iniziative dedicate ad accompagnatori e famiglie, la seconda edizione della Giglio Island Running si chiude con un bilancio positivo. Un dato che conferma la crescente attenzione verso l’evento e valorizza la scelta di affiancare alle competizioni sportive occasioni di scoperta e di esperienza del territorio.

Tra salite, scorci sul mare e strade che attraversano alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’Isola del Giglio, la manifestazione ha confermato la propria identità: proporre un’esperienza in cui la sfida sportiva diventa anche un modo autentico per entrare in contatto con il territorio e apprezzarne paesaggi, storia e caratteristiche.