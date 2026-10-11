ORBETELLO – L’importanza della collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e il Comune di Orbetello è stata evidenziata con la visita del presidente Federico Vanni al sindaco Andrea Casamenti e a Roberto Berardi, consigliere con delega ai lavori pubblici.

Un rapporto strategico

Il rapporto tra amministrazione e Consorzio è strategico perché permette di gestire in maniera efficace uno dei territori più complessi dal punto di vista idraulico del comprensorio.

Il bacino dell’Albegna e il Guinzone

Dall’impegno del Consorzio nel bacino dell’Albegna è partito il confronto tra i due enti. Il sindaco Casamenti ha ricordato quanto negli ultimi anni la situazione sia migliorata grazie ai costanti interventi di manutenzione ordinaria, e ha invitato il Consorzio a tenere sempre alta l’attenzione nella zona del Guinzone. È un’area che per la sua conformazione è soggetta a un particolare rischio idraulico, ma l’azione costante del Consorzio ha permesso negli ultimi anni quantomeno di attenuare le criticità che si presentano in caso di precipitazioni violente.

I fossi sotto l’Aurelia

Il consigliere Berardi, sempre presente anche nelle assemblee consortili, ha poi chiesto attenzione per i fossi sotto la statale Aurelia, che rappresentano una potenziale criticità per Orbetello Scalo e per la zona di Fertilia a Fonteblanda.

La Laguna

Resta poi la questione della Laguna, cruciale per tutta la comunità orbetellana e per la quale il sindaco ha chiesto supporto al Consorzio. Pur ricordando che la gestione e gli interventi nella Laguna non competono al Consorzio, il presidente Vanni ha confermato la disponibilità dell’ente a mettere a disposizione le proprie competenze al futuro consorzio che dovrà occuparsene, ricordando anche la particolare attenzione che oggi il mondo della bonifica riserva alle tematiche ambientali.

LE ALTRE NOTIZIE DI ORBETELLO