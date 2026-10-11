TOSCANA – La Sala operativa della Protezione civile ha emesso il codice giallo per temporali forti, con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. L’allerta vale dalle 20 di oggi, domenica, alle 9 di domani, lunedì, sulle aree costiere delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Le previsioni per oggi e domani

Nel pomeriggio di oggi non si esclude qualche rovescio o temporale locale. I temporali brevi sono più probabili sui rilievi e nelle zone interne. Tra la sera e la mattina di domani sono possibili rovesci e temporali locali nelle zone di nord ovest e sul litorale livornese. Le precipitazioni più abbondanti sono comunque previste sulle aree costiere.

Mare molto mosso sui settori settentrionali

Dalla sera di oggi alle prime ore di domani il mare sarà molto mosso sui settori settentrionali.

Dove trovare i consigli sui comportamenti

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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