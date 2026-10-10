GROSSETO. Dieci giorni di sospensione della licenza per un ristorante di via Roma, a Grosseto. Il provvedimento è stato disposto dal Questore a seguito di un grave episodio di conflittualità verificatosi recentemente nel locale, sfociato poi in episodi di violenza all’esterno.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, le tensioni sarebbero iniziate in tarda serata all’interno del ristorante, per poi degenerare all’esterno, rendendo necessario l’intervento di più pattuglie delle forze dell’ordine.

La sospensione della licenza per l’attività di pubblico esercizio è stata notificata ieri al titolare del ristorante dal personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Grosseto.

Non è la prima volta che il locale viene raggiunto da un provvedimento di questo tipo. Già nello scorso mese di luglio, infatti, lo stesso ristorante era stato destinatario di un’analoga sospensione a seguito di criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. In particolare, erano state rilevate la frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia e penali e situazioni di conflittualità e turbative.

Il nuovo provvedimento è stato adottato dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche sulla base delle segnalazioni della Compagnia Carabinieri di Grosseto.

La reiterazione degli episodi ha portato a un nuovo intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori situazioni di pericolo e tutelare l’ordine pubblico, la tranquillità dei residenti e la vivibilità della zona.