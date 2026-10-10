GROSSETO — Una guida capace di unire e un programma fatto di impegni verificabili. Pizzuti interviene nel dibattito sulle comunali del 2027, indicando i criteri con cui i Liberali e Riformisti valuteranno candidature e alleanze.

«Nei Comuni le persone hanno un peso fondamentale — osserva Pizzuti —. Contano l’esperienza, la conoscenza del territorio e la capacità di confrontarsi anche con chi esprime posizioni differenti. L’autorevolezza si riconosce nella disponibilità ad ascoltare e nella capacità di trovare soluzioni. Personalismi e prove di forza rendono invece più difficile costruire una squadra e darle una direzione».

In questo quadro, Pizzuti attribuisce particolare rilievo al dialogo con Agresti.

«Nel confronto con Agresti abbiamo individuato elementi importanti sui quali lavorare: sostegno alle imprese e al lavoro, attrazione degli investimenti, miglioramento dei servizi e delle infrastrutture. Ne apprezziamo l’esperienza amministrativa e la disponibilità al dialogo. Sono basi che meritano di essere sviluppate attraverso impegni concreti per Grosseto».

Il passaggio decisivo, per i Liberali e Riformisti, sarà tradurre le priorità in interventi attuabili.

«Occorre stabilire che cosa realizzare, come finanziarlo e in quali tempi. Sicurezza, collegamenti, servizi di prossimità e attenzione alle frazioni richiedono risposte sulle quali i cittadini possano valutare i risultati».

La riflessione si allarga al campo largo nazionale.

«Le divisioni sulla politica estera mostrano quanto sia complesso costruire una proposta di governo partendo dalla comune opposizione a un avversario. Anche a Grosseto, il lavoro programmatico avviato dovrà dimostrare che l’allargamento della coalizione corrisponde a scelte realmente condivise. Vincere insieme e governare insieme sono due prove diverse».

Un criterio che Pizzuti applica a ogni schieramento.

«Prima i programmi, poi le alleanze significa verificare la coerenza degli impegni e l’affidabilità delle persone chiamate a mantenerli. La candidatura deve maturare sul territorio e saper rappresentare anche le componenti civiche, liberali e riformiste».

La disponibilità a un accordo resta accompagnata dalla possibilità di una scelta autonoma.

«Abbiamo una nostra rappresentanza e un percorso riconoscibile. Se ci saranno le condizioni per contribuire a un progetto credibile, faremo la nostra parte. Altrimenti ci presenteremo con il nostro simbolo, come nel 2021, puntando a rafforzare il consenso ed essere decisivi anche nell’eventuale ballottaggio».

«Grosseto ha bisogno di una guida che sappia unire e decidere — conclude Pizzuti —. È su questa capacità che misureremo le nostre scelte».