Foto di repertorio

GROSSETO – Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 9 ottobre, un uomo è stato trovato senza vita in un’area erbosa dietro l’ospedale Misericordia di Grosseto, lungo una strada laterale di via della Serenissima. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo deceduto avrebbe tra i 50 e i 60 anni e barba bianca.

Sul posto sono intervenuti Polizia e personale della scientifica, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono state diffuse ipotesi ufficiali e le verifiche proseguono per ricostruire quanto accaduto.